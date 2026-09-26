亞運桌球／林昀儒拍落香港新星保底銅牌 生涯首面亞運男單獎牌入袋

名古屋亞運桌球賽事，「小林同學」林昀儒今天挺進8強後，面對香港新星陳顥樺以4：1勝出，保底銅牌入袋，確定進帳個人亞運男單首面獎牌，後天4強戰力拚提升獎牌成色。

世界排名第6的林昀儒，在男單32強賽以4：0過關後，今天先面對世界排名第50的哈薩克一哥葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），以11：3、11：6、11：6、11：8直落四拍下勝利，連兩屆挺進8強。

稍後對決世界排名第75的陳顥樺，林昀儒先以11：7、11：7連拿2局後，在第3局以8：11被扳回一城，但第4局再從落後局面頂住壓力，關鍵時刻連拿2分以11：9拍下勝利，第5局乘勝追擊再以11：5勝出，4：1收下勝利，首闖亞運男單4強。

林昀儒2018年雅加達亞運以17歲的年紀首度參賽，收下一面男團銅牌；上屆杭州亞運於男團、男雙打下2面銅牌，男單則是在8強止步；今年先在男團打下銅牌，如今男單至少再獲一銅，且還有望提升獎牌成色。

至於我國另一名男單好手馮翊新，挺進8強後強碰世界球王楚欽，以5：11、8：11、9：11、6：11遭直落四吞敗，8強止步。