亞運桌球／大爆冷！張本智和不敵世界第344伊朗老將 無緣再戰王楚欽

名古屋亞運桌球男單大爆冷門，世界排名第4的日本名將張本智和以總比分3：4，輸給伊朗34歲老將阿拉米安（Noshad Alamian），無緣在4強戰與中國大陸「世界球王」王楚欽再度交鋒。

阿拉米安2012年世界排名第40，目前只有第344，曾在2018年雅加達亞運男單奪銅。今天對上張本智和，前2局以11：9、11：7拿下；張本智和第3局以11：3扳回一城；不過阿拉米安第4局又以11：6拿下，取得聽牌優勢。

第5局張本智和克服5分落後，辛苦地以16：14逆轉拿下；第6局以11：6再下一城。不料第7局雙方再度激戰，阿拉米安最終以11：9贏下，以總比分4：3爆冷淘汰張本智和。

張本智和先前在桌球男團以3：0擊敗王楚欽，帶隊奪下金牌，終結中國8連霸。沒想到王楚欽男單4強的對手是阿拉米安，不是張本智和。