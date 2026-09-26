亞運女籃／上半場一路領先 中華女籃遭中國大陸逆轉無緣銅牌

名古屋亞運女籃銅牌戰在今天登場，前一天在四強賽不敵日本的中華女籃與不敵南韓的中國大陸爭奪銅牌，儘管雙方在身材上有著不小落差，但中華女籃在上半場卻打出精彩表現，一度取得領先，不過下半場中國靠著身材優勢不斷製造錯位在禁區得分，最終77：64取勝，中華女籃則是以第4名作收。

中華女籃過去曾3度站上頒獎台，其中包括兩度以銅牌成績作收，今天銅牌戰則是中華女籃在亞運史上第12度與中國女籃交手，前11次都由中國取勝。

不過今天上半場中華女籃就展現多點開花的攻勢，其中陳晏宇拿下全隊最高的9分，林育庭則有7分進帳，黃鈴娟與蕭豫玟則分別攻下6分，其中蕭豫玟面對身材高大的中國鋒線群還有7籃板進帳，還讓身高223公分的張子宇只有5分進帳，讓兩隊戰成36：36平手。

易籃後，中華隊被打了一波6：0攻勢後，黃鈴娟投進三分球止血，不過該節中國女籃不斷透過中華隊的換防錯位強攻禁區，一度將領先優勢擴大到14分差距，儘管彭曉彤、林育庭投進三分球成功止血，但三節打完中華女籃仍是以48：60落後。

第四節中華隊林文佑率先進球，讓兩隊回到10分差距，不過中國依舊透過擋拆持續在禁區取得輕鬆進球的機會，將領先分差維持在雙位數，最終中華女籃仍是以13分差距敗下陣來，無緣銅牌。

中華女籃銅牌戰上半場一度與中國大陸打成平手，但下半場遭對手利用身材優勢與禁區錯位強攻逆轉。圖／中華代表團提供

中華女籃銅牌戰上半場一度與中國大陸打成平手，但下半場遭對手利用身材優勢與禁區錯位強攻逆轉。圖／中華代表團提供

中華女籃銅牌戰上半場一度與中國大陸打成平手，但下半場遭對手利用身材優勢與禁區錯位強攻逆轉。圖／中華代表團提供