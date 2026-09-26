快訊

亞運棒球Live／拚晉級金牌戰中華隊打線出爐 徐翔聖先發抗日

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

亞運桌球／林昀儒拍落香港新星保底銅牌 生涯首面亞運男單獎牌入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／挑徐翔聖因「對日打者熟悉」 中華隊僅留林昱珉投獎牌戰

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
旅美左投林昱珉確定保留至獎牌戰先發。圖／中華代表團提供
旅美左投林昱珉確定保留至獎牌戰先發。圖／中華代表團提供

中華隊想拚金牌戰，今晚「台日大戰」沒退路，必須至少贏6分，總教練湯登凱拚選手心境放輕鬆、順順地打。旅日投手徐翔聖扛這場關鍵戰役的先發，另除了昨天先發王彥程及明天預定登板的林昱珉外，其餘投手全員待命。

在多位旅外選陸續辭退後，本屆中華隊投手群中，僅王彥程、林昱珉及徐翔聖3名旅外球員，但因所屬球團都有嚴格的投球限制，讓教練團安排先發傷透腦筋，3人都保留到複賽階段、各投1場。

效力於韓職韓華鷹隊的左投王彥程，昨天對中國先發7局失1分，完成本屆登板任務，今天日職養樂多隊右投徐翔聖對日本先發，效力於響尾蛇隊的旅美左投林昱珉保留到明天的獎牌賽登板。

外界針對教練團的投手運用有諸多討論，湯登凱說：「因為3位旅外投手都有球團的限制，造成我們調度上也不能隨便亂調度，還是要尊重球團的規定，是我們不得已的調度，也有跟球團和選手他們討論過，經過他們的同意，所以這三場看情況來決定誰先發。」

至於安排徐翔聖扛對日本一戰，湯登凱表示：「他對日本打者比較熟悉，我們也在休兵那天就有跟他溝通，讓他準備，這場就是他和（林）昱珉挑一個，最後挑翔聖就是這個原因。」

接在徐翔聖後登板的投手，教練團也已有規劃，「應該是不會再保留了吧，（林）昱珉會留在明天的金牌戰，應該其他都會上。」王彥程則在昨天先發85球後，結束本屆任務。

2026名古屋亞運 棒球 林昱珉 徐翔聖 王彥程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運棒球／推林佾葳首戰抗韓因「旅外投手限制多」 劉致榮有望中繼

亞運棒球／對日本至少贏6分才能爭金 中華隊推旅日徐翔聖先發

亞運棒球／首場出賽就扛台日戰 20歲旅日投手徐翔聖：準備好了

亞運棒球／南韓意外輸球改變局勢 中華隊抗日至少贏6分才能拚金

相關新聞

亞運棒球Live／拚晉級金牌戰中華隊打線出爐 徐翔聖先發抗日

亞運中華棒球隊今天關鍵戰役，台灣時間晚間5點30分在岡崎棒球場對上日本隊，不只要贏，還要贏至少6分才有機會晉級金牌戰，由旅日投手徐翔聖先發，搭配統一獅隊捕手張翔蹲捕，外野手朱迦恩則因腳拉傷被移出先發。

亞運棒球／挑徐翔聖因「對日打者熟悉」 中華隊僅留林昱珉投獎牌戰

中華隊想拚金牌戰，今晚「台日大戰」沒退路，必須至少贏6分，總教練湯登凱拚選手心境放輕鬆、順順地打。旅日投手徐翔聖扛這場關鍵戰役的先發，另除了昨天先發王彥程及明天預定登板的林昱珉外，其餘投手全員待命。

亞運桌球／林昀儒拍落香港新星保底銅牌 生涯首面亞運男單獎牌入袋

名古屋亞運桌球賽事，「小林同學」林昀儒今天挺進8強後，面對香港新星陳顥樺以4：1勝出，保底銅牌入袋，確定進帳個人亞運男單首面獎牌，後天4強戰力拚提升獎牌成色。

亞運桌球／大爆冷！張本智和不敵世界第344伊朗老將 無緣再戰王楚欽

名古屋亞運桌球男單大爆冷門，世界排名第4的日本名將張本智和以總比分3：4，輸給伊朗34歲老將阿拉米安（Noshad Alamian），無緣在4強戰與中國大陸「世界球王」王楚欽再度交鋒。

亞運女籃／上半場一路領先 中華女籃遭中國大陸逆轉無緣銅牌

名古屋亞運女籃銅牌戰在今天登場，前一天在四強賽不敵日本的中華女籃與不敵南韓的中國大陸爭奪銅牌，儘管雙方在身材上有著不小落差，但中華女籃在上半場卻打出精彩表現，一度取得領先，不過下半場中國靠著身材優勢不斷製造錯位在禁區得分，最終77：64取勝，中華女籃則是以第4名作收。

亞運女籃／對決「女姚明」張子宇未落下風 蕭豫玟：對抗綽綽有餘

中華女籃今在亞運女籃銅牌戰以13分之差不敵中國大陸，無緣站上頒獎台，不過面對陣中擁有223公分「女姚明」張子宇的巨大天際線，扛起中華隊禁區重任的當家中鋒蕭豫玟賽後坦言「我太難了」，但也強調這是一次珍貴的學習經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。