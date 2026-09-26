亞運棒球／挑徐翔聖因「對日打者熟悉」 中華隊僅留林昱珉投獎牌戰

中華隊想拚金牌戰，今晚「台日大戰」沒退路，必須至少贏6分，總教練湯登凱拚選手心境放輕鬆、順順地打。旅日投手徐翔聖扛這場關鍵戰役的先發，另除了昨天先發王彥程及明天預定登板的林昱珉外，其餘投手全員待命。

在多位旅外選陸續辭退後，本屆中華隊投手群中，僅王彥程、林昱珉及徐翔聖3名旅外球員，但因所屬球團都有嚴格的投球限制，讓教練團安排先發傷透腦筋，3人都保留到複賽階段、各投1場。

效力於韓職韓華鷹隊的左投王彥程，昨天對中國先發7局失1分，完成本屆登板任務，今天日職養樂多隊右投徐翔聖對日本先發，效力於響尾蛇隊的旅美左投林昱珉保留到明天的獎牌賽登板。

外界針對教練團的投手運用有諸多討論，湯登凱說：「因為3位旅外投手都有球團的限制，造成我們調度上也不能隨便亂調度，還是要尊重球團的規定，是我們不得已的調度，也有跟球團和選手他們討論過，經過他們的同意，所以這三場看情況來決定誰先發。」

至於安排徐翔聖扛對日本一戰，湯登凱表示：「他對日本打者比較熟悉，我們也在休兵那天就有跟他溝通，讓他準備，這場就是他和（林）昱珉挑一個，最後挑翔聖就是這個原因。」

接在徐翔聖後登板的投手，教練團也已有規劃，「應該是不會再保留了吧，（林）昱珉會留在明天的金牌戰，應該其他都會上。」王彥程則在昨天先發85球後，結束本屆任務。