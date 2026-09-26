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亞運棒球Live／拚晉級金牌戰中華隊打線出爐 徐翔聖先發抗日
【賽前報導】
亞運中華棒球隊今天關鍵戰役，台灣時間晚間5點30分在岡崎棒球場對上日本隊，不只要贏，還要贏至少6分才有機會晉級金牌戰，由旅日投手徐翔聖先發，搭配統一獅隊捕手張翔蹲捕，外野手朱迦恩則因腳拉傷被移出先發。
中華隊在超級循環賽戰績1勝1敗，今天推出台日混血投手徐翔聖先發，是他本屆首度出賽，對決目前2勝的日本隊，想要爭取連兩屆挺進金牌戰，必須至少贏6分，面臨不小的挑戰。
日本隊陣容由日本社會人隊組成，也要力拚以地主之姿留住金牌，昨天以5：0完封由全韓職球員組成的南韓隊，先占得2勝的領先優勢。今天由28歲右投近藤壱来出戰中華隊，他在去年亞錦賽冠軍戰隊中華隊先發6局無失分，拿下大會MVP。
中華隊迎戰日本的先發打線也有些微調整，捕手張翔重返先發與徐翔聖搭配，至於外野手朱迦恩昨天在比賽中提前退場，今天因腳仍有不適，經防護員治療後，因拉傷被移出先發，改由楊振裕上陣。
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