亞運棒球／台日大戰賽前下雨 中華隊先發出爐！朱迦恩腳拉傷未先發

亞運中華棒球隊今天關鍵戰役，台灣時間晚間5點30分在岡崎棒球場對上日本隊，不只要贏，還要贏至少6分才有機會晉級金牌戰，由旅日投手徐翔聖先發，搭配統一獅隊捕手張翔蹲捕，外野手朱迦恩則因腳拉傷被移出先發。

中華隊在超級循環賽戰績1勝1敗，今天推出台日混血投手徐翔聖先發，是他本屆首度出賽，對決目前2勝的日本隊，想要爭取連兩屆挺進金牌戰，必須至少贏6分，面臨不小的挑戰。

日本隊陣容由日本社會人隊組成，也要力拚以地主之姿留住金牌，昨天以5：0完封由全韓職球員組成的南韓隊，先占得2勝的領先優勢。今天由28歲右投近藤壱来出戰中華隊，他在去年亞錦賽冠軍戰隊中華隊先發6局無失分，拿下大會MVP。

台日大戰賽前，岡崎球場因下雨蓋起大帆布。特派記者葉姵妤／攝影

中華隊迎戰日本的先發打線也有些微調整，捕手張翔重返先發與徐翔聖搭配，至於外野手朱迦恩昨天在比賽中提前退場，今天因腳仍有不適，經防護員治療後，因拉傷被移出先發，改由楊振裕上陣。

這場「台日大戰」賽前，岡崎球場持續下著小雨，場地內野蓋起大帆布。

中華隊先發名單：