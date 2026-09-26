聽新聞
0:00 / 0:00
亞運桌球／馮翊新、郭冠宏不敵中國組合 男雙止步8強
名古屋亞運今天進行男雙8強，台灣組合馮翊新、郭冠宏力抗中國林詩棟、黃友政，可惜第2局沒能拿下追平，最終就以9比11、15比17、4比11落敗，台灣無緣連2屆男雙奪銅。
台灣在歷屆亞運共進帳4面銅牌，包括上屆杭州亞運由林昀儒搭配莊智淵斬獲一銅；不過本屆林昀儒放棄男雙，專心備戰其他單項，因此台灣由馮翊新與郭冠宏、徐絃家與洪敬愷搭檔出擊。
馮翊新、郭冠宏首局先以9比11落敗，不過第2局雙方打進Deuce，台灣組合雖曾出現局末點，但可惜沒能拿下，最終在15比15平手時，被對手連得2分取得關鍵2比0的局數領先。
第3局馮翊新、郭冠宏氣勢已被打垮，被對手連得7分直接收下比賽勝利；至於徐絃家與洪敬愷，則是提前在昨天的16強已不敵日本組合遭淘汰。
在男雙相繼出局後，台灣桌球代表隊僅存男單林昀儒、馮翊新將在今晚8強登場；其中林昀儒對香港的陳顥樺、馮翊新要對上頭號種子中國的王楚欽。
歷屆亞運，台灣桌球在男單項目拿過1銀1銅，且全都由莊智淵包辦，他分別在2002年釜山亞運鍍銀、2014年仁川亞運奪銅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。