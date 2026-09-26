亞運桌球／馮翊新、郭冠宏不敵中國組合 男雙止步8強

名古屋亞運今天進行男雙8強，台灣組合馮翊新、郭冠宏力抗中國林詩棟、黃友政，可惜第2局沒能拿下追平，最終就以9比11、15比17、4比11落敗，台灣無緣連2屆男雙奪銅。

台灣在歷屆亞運共進帳4面銅牌，包括上屆杭州亞運由林昀儒搭配莊智淵斬獲一銅；不過本屆林昀儒放棄男雙，專心備戰其他單項，因此台灣由馮翊新與郭冠宏、徐絃家與洪敬愷搭檔出擊。

馮翊新、郭冠宏首局先以9比11落敗，不過第2局雙方打進Deuce，台灣組合雖曾出現局末點，但可惜沒能拿下，最終在15比15平手時，被對手連得2分取得關鍵2比0的局數領先。

第3局馮翊新、郭冠宏氣勢已被打垮，被對手連得7分直接收下比賽勝利；至於徐絃家與洪敬愷，則是提前在昨天的16強已不敵日本組合遭淘汰。

在男雙相繼出局後，台灣桌球代表隊僅存男單林昀儒、馮翊新將在今晚8強登場；其中林昀儒對香港的陳顥樺、馮翊新要對上頭號種子中國的王楚欽。

歷屆亞運，台灣桌球在男單項目拿過1銀1銅，且全都由莊智淵包辦，他分別在2002年釜山亞運鍍銀、2014年仁川亞運奪銅。