亞運羽球／林湘緹拍退蓬帕威晉級16強 邱品蒨遭辛度擊落

名古屋亞運羽球在今天展開單打32強賽程，在上午男單周天成率先挺進到16強賽後，女單林湘緹、邱品蒨也相繼上陣，其中林湘緹在面對泰國名將蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）之戰，以21：14、21：16取勝，至於邱品蒨則是不敵印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）。

上屆杭州亞運雖然在女團名單中但並未出賽的林湘緹，這次亞運代表我國參加女單賽事，在首輪輪空後，於今天遭遇世界排名第8名的蓬帕威，最終以21：14、21：16直落二取勝，晉級到16強賽後晚間將對上盧善恩，有望力拚8強。

至於首次參加亞運的邱品蒨，在首輪直落二擊敗馬來西亞選手卡魯帕特萬 （Letshanaa Karupathevan）後，今天則是遭遇兩屆奧運獎牌得主、印度名將辛度，最終則是以19：21、14：21敗下陣來，無緣16強。