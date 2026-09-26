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亞運棒球／韓媒直言中華隊晉級盤算被打亂 要贏日本6分難度高

聯合新聞網／ 綜合外電報導
中華隊想晉級金牌戰難度倍增。圖中華代表團提供
中華隊想晉級金牌戰難度倍增。圖中華代表團提供

以KBO球星為主體的南韓隊在亞運棒球超級循環賽首戰，意外以0：5遭日本社會人完封，不只讓南韓爭金之路出現變數，也連帶影響中華隊晉級金牌戰的計算方式，這讓南韓教頭柳志炫忍不住直呼「要算數學了」。

擁有經典賽打線的南韓隊，在免服兵役的強大誘因下，被看好能夠完成5連霸，沒想到此戰卻被日本社會人球隊的投手群封鎖，打線完全熄火，超級循環賽戰績變成1勝1敗。這場敗仗不只讓南韓感到尷尬，也讓中華隊的決賽形勢變得更複雜。

原本對中華隊最有利的劇本，是南韓先擊敗日本，接著中華隊又在今晚比賽中擊敗日本。但南韓意外輸給日本後，整個超級循環賽形勢被改寫，中華隊不僅必須擊敗日本，還得考慮到勝分差。

韓媒報導指出，若中華隊擊敗日本，同時南韓擊敗中國，南韓、日本與台灣將同樣形成2勝1敗。屆時單純比較勝場已無法決定排名，必須進一步計算TQB（Team Quality Balance，團隊優質率）。由於中華隊先前以以0：5輸給南韓，這筆失分差在比較中已經讓他們處於不利位置。

根據計算，中華隊若想取得金牌戰門票，對日本之戰至少需要贏6分，才有機會在TQB比較中翻轉局勢。換言之，南韓這場慘敗讓中華隊原本相對單純的晉級之路變得更加嚴苛。

韓媒表示，南韓0：5遭到完封，使得日本在得失分上取得明顯優勢。中華隊接下來即便能贏日本，但分數差距可能不足以讓他們擠進金牌戰。

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