亞運棒球／日本先發近藤壱来去年投過中華隊 亞錦賽6局好投奪MVP

南韓隊昨晚爆冷輸給日本隊，今天中華隊迎戰日本至少要贏6分以上才有機會晉級金牌戰。中華隊推出日職養樂多隊二軍投手徐翔聖先發；日本則派社會人球隊JR四國的近藤壱来，不是完全陌生的投手。

現年28歲的近藤壱来去年在亞錦賽冠軍戰面對中華隊，先發6局被敲6安，狂飆9次三振，沒保送，沒失分，最終奪下大會MVP。另外，近藤壱来2023年曾來台參加冬季聯盟，先發3場，總共投13局，防禦率3.46。

本屆亞運中華隊陳孝允、陳敏賜、高育瑋和李亦崴都有對戰近藤壱来的經驗。

近藤壱来擁有高三振率，最快球速達149公里，擁有出色續航力。控球能力也非常優異，除了速球外，還有不錯的滑球與指叉球，製造高三振率。