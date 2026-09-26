亞運電競／11歲栗原悠輝奪金 刷新最年輕獎牌得主紀錄

名古屋亞運日本代表團最年輕的11歲選手栗原悠輝，在益智對戰遊戲「魔法氣泡」電競決賽中，以10比2擊敗韓國選手姜東信，奪下金牌，成為亞運史上最年輕的獎牌得主。

「日刊體育」報導，栗原悠輝曾在24日的小組賽與姜東信交手，當時也是由栗原獲勝。兩人在決賽再度交手，栗原面帶輕鬆神情登場，面對幾乎座無虛席的觀眾席，栗原擺出小幅度的勝利姿勢，並揮手示意。

第一局栗原先讓對手拿下，但第二局展現拿手的連鎖攻擊，完成15連鎖，將比分扳成1比1。之後他搭配不同連鎖攻勢，迅速追擊，不斷拿下分數。第6局即使讓對手完成「全消」，栗原仍成功逆轉，以5比1領先。第7局落敗後，他又在下一局立即追回，最終憑藉沉著的表現登上冠軍寶座。

24日的小組賽，栗原3戰全勝，以A組第一名晉級。26日的8強賽，他以5比0擊敗新加坡代表，準決賽再以10比1擊敗泰國代表，晉級決賽。

電子競技自2023年杭州亞運起正式成為亞運競賽項目。「魔法氣泡」是一款將相同顏色的「氣泡」連接後消除的遊戲，關鍵在於如何持續累積連鎖攻擊。栗原至今最多曾完成19連鎖。

名古屋亞運電競「魔法氣泡」26日在名古屋舉行，台灣好手郭子昂（右2）於4強以3比10不敵韓國選手姜東信，拿下銅牌，賽後與奪下金牌的年僅11歲日本神童栗原悠輝（左2）等人一同合影留念。中央社

在栗原之前，亞運史上最年輕的獎牌得主是2018年雅加達亞運女子滑板街式賽事奪得銅牌的印尼選手妮瑪絲，當時12歲。

栗原悠輝在2015年6月18日出生於東京都，小學二年級時就參加日本國內最大規模的格鬥遊戲大賽EVOJapan，獲得第3名，正式投入競技。最近則在2026年「魔法氣泡」年度總決賽奪下年度冠軍。

他喜歡的運動是桌球與足球，最擅長的科目是社會，比賽前的必吃食物是鰻魚。被問到想用亞運冠軍獎金買什麼時，他回答：「就普通地買個寶石之類的吧。」