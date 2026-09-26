亞運自由車／鄭喬鴻闖BMX自由式決賽 秀Team Taiwan手勢

名古屋亞運自由車BMX自由式好手鄭喬鴻今天在男子預賽以平均37.40分如願晉級決賽，續寫台灣第1人紀錄，他在賽後感動爆哭，並在胸前比出Team Taiwan手勢。

身為台灣史上首名BMX自由式亞運國手，鄭喬鴻今天帶傷登上名古屋亞運舞台，兩趟分別繳出35.00分、39.80分，最後以平均37.40分挺進明天的決賽，賽後他壓力完全釋放，情緒激動哽咽表示，受到昨天滑板公園式新星林逸凡、辜泳諺摘下雙銀激勵，告訴自己一定要搶下決賽門票。

如願達成目標後，鄭喬鴻接受媒體聯訪時真情流露爆粗口，甚至透露沒想到無法控制情緒，畢竟身為台灣第1人，他給予自己很大壓力，不過能讓更多人認識BMX這項運動，他也直呼很開心，「一直以來我的比賽觀念就是把想做東西都做出來，表達自己風格。」

首趟過於緊張導致大招有點失誤，鄭喬鴻提到，第2趟隨即做了路線上變化，一開始看到分數仍不確定結果，然而上面教練比出OK手勢，讓他知道順利晉級決賽了，並想要證明就算超過30歲，依舊能在競技舞台與其他好手較勁。

鄭喬鴻表示，明天決賽一定會更放鬆，準備將所有看家本領毫無保留展現出來，他笑著分享，賽前特別與日本名將中村輪夢打賭，只要沒進決賽就要剃光頭，反之中村輪夢沒拿金牌就換他剃光頭，「好險我守住（頭髮）了。」

值得一提的是，鄭喬鴻開賽就在胸前比出畫框手勢，向外界宣告是來自台灣的選手，只是相對讓他有些壓力，擔心如果排名墊底會不會很傻，所幸第2趟順利完成Perfect Run，努力把能做的招式都做完，完賽後他則興奮地再次比出相同手勢，「好在最後有晉級。」

2026愛知名古屋亞運BMX自由式項目26日於愛知縣國際展示場舉行，台灣選手鄭喬鴻（圖）騰空展現高難度姿勢及技術。中央社

2026愛知名古屋亞運BMX自由式項目26日於愛知縣國際展示場舉行，台灣選手鄭喬鴻（圖）於空中展現高難度技術，讓現場觀眾驚呼連連。中央社