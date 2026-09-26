亞運電競／針對南韓準備非常久只獲銅牌 郭子昂小失落：目標不只這樣

中華隊電競選手郭子昂參與名古屋亞運《魔法氣泡》（Puyo Puyo Champions）項目，4強戰沒能擊敗最大假想敵南韓選手姜東信，以銅牌作收，沒能達成賽前設下拚銀牌的目標，他也坦言有點沮喪。

郭子昂在小組賽拿下4連勝晉級，今天再順利挺進8強過關，然而4強賽面對南韓選手姜東信以3：10落敗，沒能前進金牌戰，以銅牌作收。

郭子昂透露，本來就知道對手的打法，知道他基本功很強，「在我成為國手後，就知道，如果要拿銀牌，基本上就是要贏韓國，日本可能太強了。」

因此早在亞運前他就早早針對南韓對手做準備，「我跟幫我研究的一些人，其實研究了非常久、好幾個月，所以這次讓我滿沮喪的地方，是打起來的感覺，其實跟我們之前的準備完全不一樣。」

除了對手的打法有些出乎自己預料，郭子昂也說，在這樣的運氣遊戲，自己今天也稍居下風，在戰況膠著時卻抽不到自己想要的顏色，對手卻可以，「這可能也有一點精神上的負擔。」

首次參與亞運，他透露自己最初設定的目標是銅牌，「一開始是銅牌，經過這幾個月的訓練，就是要從銅牌衝往銀牌，所以這個結果，客觀來說，它也許對大家來說是一件好事，畢竟為台灣拿牌，但我一開始設定目標不是這樣。」

《魔法氣泡》在今年亞運被日本納入電競比賽項目，郭子昂認為，「這是完全有原因的。」他也希望自己的角色能讓更多人知道，就是這個遊戲是如何進行，「台灣有人會玩，而且算是好玩。」