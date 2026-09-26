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亞運拳擊／復仇哈薩克名將挺進8強 林郁婷以挑戰者姿態爭金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁婷擊敗哈薩克強敵晉級8強賽。圖／中華代表團提供
林郁婷擊敗哈薩克強敵晉級8強賽。圖／中華代表團提供

在巴黎奧運奪下金牌的我國「拳后」林郁婷，今天迎來名古屋亞運首場賽事。在女子60公斤級16強賽遭遇哈薩克強敵格拉菲耶娃（Viktoriya Grafeyeva），兩人繼今年6月WB盃金牌戰後再度碰頭，林郁婷揮別上次落敗陰霾，最終以3：2險勝成功復仇，順利挺進8強。

林郁婷在巴黎奧運奪下我國史上首面拳擊金牌後，因為性別檢測爭議一度暫離國際舞台，直到今年4月才在亞錦賽復出摘銅，6月的WB盃中國大陸貴陽站一路挺進金牌戰，正是敗給格拉菲耶娃奪下銀牌。

今天兩人移師亞運16強賽頂尖對決，首回合林郁婷按照教練戰術執行，取得4：1領先優勢；但面對落後強勢反撲的格拉菲耶娃，林郁婷在第二回合出現扣分狀況，隨後對手展現強大的體能與肌耐力連番壓迫，比賽氛圍極度緊張，最終林郁婷憑藉沉著應對穩住陣腳，驚險拿下勝利。

林郁婷擊敗哈薩克強敵晉級8強賽。圖／中華代表團提供
林郁婷擊敗哈薩克強敵晉級8強賽。圖／中華代表團提供

賽後受訪時林郁婷坦言，對手實力非常強大，這場16強戰對她來說「簡直就像是在打決賽」。她表示，從57公斤級升到60公斤級是極大挑戰，賽前特別針對對手的肌耐力與自身的對抗性做足加強。

雖然身為上屆亞運金牌得主，但林郁婷強調不會把自己當作衛冕者，而是抱持向對方學習的心態，以「挑戰者」的姿態面對每場賽事。談到本屆名古屋亞運的最終目標，林郁婷眼神堅定地直言，「當然是金牌！每個來到亞運的拳手，都是為了金牌而來。」

林郁婷 亞運 哈薩克 2026名古屋亞運 拳擊

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