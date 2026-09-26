亞運桌球／男單兩人闖8強 馮翊新強碰王楚欽、林昀儒戰香港新星拚獎牌

名古屋亞運桌球男單賽事，中華隊「小林同學」林昀儒及新生代好手馮翊新今天雙雙闖入8強，馮翊新擊落南韓一哥張禹珍後，下一戰將強碰世界第一的王楚欽；林昀儒則是要對上香港新星陳顥樺，爭個人首面男單獎牌。

馮翊新目前世界排名第41，昨天先在32強賽以4：1勝出，今天16強賽面對世界排名第11的南韓張禹珍，花25分鐘以11：7、11：6、11：7、11：8直落四勝出，拍下8強門票。然而下一場比賽就要強碰世界球王、尋求男單二連霸的中國選手王楚欽。

世界排名第6的林昀儒，男單32強賽則是先以4：0過關，今天對上世界排名第50的哈薩克好手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko）再以11：3、11：6、11：6、11：8直落四拍下勝利，連兩屆挺進男單8強。

林昀儒下一戰將對上世界排名75的21歲香港選手陳顥樺，若能順利贏球，至少銅牌入袋，也將進帳他生涯在亞運的首面男單獎牌。

林昀儒男單挺進8強。圖／代表團提供