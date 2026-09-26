亞運羽球／大腿嚴重撕裂傷已感覺不到痛 林俊易初體驗落幕仍給身體打滿分

我國「左手重砲」林俊易今天在亞運羽球男單32強賽不敵南韓好手俞泰彬，首度亞運之旅抱憾落幕，林俊易賽後坦言，受到大腿嚴重撕裂傷影響，今天甚至做好了棄權的最壞打算，如今還能上場拚搏且身體未再感到不適，對於自己的身體狀況已經可以「給滿分」。

林俊易本次是帶著嚴重腿傷隨隊征戰亞運，他透露先前在印尼比賽回國後進行MRI檢查，赫然發現大腿肌肉撕裂傷口長達約6公分，幾乎占了腿部的四分之一，甚至出現積血、積液等狀況。林俊易坦言，「一開始因為痛感轉移，甚至可能神經都斷掉了，所以自己感受不到真正的痛點，直到詳細檢查才發現破了一個大洞。」

為了爭取登上亞運舞台的機會，林俊易過去三、四周幾乎無法進行正常的技術練習，全心投入復健與治療。除了忍受兩次抽血水、注射PRP、高壓氧與震波等密集療程，他更每天台北、桃園兩地奔波往返長庚醫院，「走到都已經熟悉路線，連導航都不用開了。」

高壓的復健過程也曾讓林俊易情緒陷入低潮，他特別感謝後勤醫療與防護團隊這段時間的全力相挺，「防護團隊知道我很珍惜第一次打亞運的機會、壓力很大，除了安排體能課表與場邊防護，平時也會觀察我的身心狀態表格，在我不開心時陪我聊聊天、舒緩壓力。」

談到未來的賽程規畫，林俊易預計30日返台後，隨即又要前往歐洲展開長達四周的賽事巡迴。雖然為了避免罰款仍須飛往歐洲，但他會視身體復原情況決定是否下場，並坦言傷勢若要徹底痊癒至少需要6至8周的時間，因此未來還是會以保護身體、長遠發展為最優先考量，按部就班將訓練強度找回來。