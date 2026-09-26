亞運射箭／中華反曲弓男團列第4種子 湯智鈞個人資格賽排第3

由「湯包」湯智鈞領軍的台灣男子反曲弓代表隊，今天和隊友鄭祥輝、林子翔在名古屋亞運射箭資格賽，合力繳出2026分、名列男團第4種子，湯智鈞個人則繳出破大會的692分總排第3。

名古屋亞運射箭今天登場，上午先進行反曲弓男子資格賽與複合弓女子資格賽，分別由3名射手成績加總後成團隊成績，湯智鈞以692分超越上屆杭州亞運韓國箭客李雨錫締造的690分大會紀錄，不過印度選手博馬德瓦拉（Dhiraj Bommadevara）以698分寫下新的大會紀錄。

「連續兩屆破大會，結果都沒有湯智鈞的名字。」湯智鈞指導教練劉展明苦笑，上屆杭州亞運湯智鈞在資格賽繳出687分排名第2，今年再破了上屆李雨錫的紀錄，卻又殺出印度選手，「不過湯智鈞做得很好了，今天他也射出國際賽的個人新高，今年上海他才締造最高的690分。」

今天名古屋天氣陰雨綿綿，劉展明直言，風雖不大，但風勢有些重，「只要被風帶到就會掉到9分」，而他也透露，在天氣不算好的情況下，湯智鈞全場只有一支8分箭，「有達到我們出發前設定的內容。」

除湯智鈞外，鄭祥輝以677名列16，林子翔則以657排名32，不過依照規則，個人對抗賽每個國家最多只能取2人晉級，因此林子翔未能晉級對抗賽。

至於女子複合弓方面，陳芳翊繳出台灣隊陣中最高的698分排名15，陳怡瑄697分名列17，黃逸柔則是696分排在19，女團以總分2091分名列第5種子。