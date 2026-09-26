亞運電競／中華隊郭子昂《魔法氣泡》奪銅 本屆電競第2面獎牌

名古屋亞運我國電競代表隊再進帳獎牌！今天進行的《魔法氣泡》（Puyo Puyo Champions）賽事，中華隊郭子昂挺進4強後不敵南韓選手，仍替我國再添一面銅牌，達成賽前曾說「想幫助台灣奪牌」的目標，這也是本屆電競第二面獎牌。

32歲的台大高材生郭子昂首度參與亞運，前天《魔法氣泡》小組賽拿下4連勝晉級，今天在8強戰以5：1擊敗香港選手余穎廉（Yu Wing Lim），但接著在4強賽面對南韓選手姜東信，以3：10不敵對手，無緣前進金牌戰，在沒有設置銅牌戰的賽制下，帶走銅牌。

《魔法氣泡》為一款經典方塊遊戲，玩家須將相同顏色的氣泡連接並消除，並藉由製造「連鎖」，再向對手送出「干擾氣泡」，當氣泡堆滿遊戲畫面時，遊戲即結束。