亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 「拳后」林郁婷晉級8強賽

在巴黎奧運奪下金牌的我國「拳后」林郁婷，今天迎來名古屋亞運首場賽事，在16強遭遇哈薩克強敵格拉菲耶娃（Viktoriya Grafeyeva），最終以3：2取勝，晉級到8強賽。

林郁婷在巴黎奧運奪下我國史上首面拳擊金牌後，因為性別檢測爭議一度暫離國際舞台，直到今年4月才在亞錦賽復出並拿下銅牌，而6月的WB盃中國大陸貴陽戰，林郁婷也一路挺進到金牌戰，對手正是今天站在擂台另一方的格拉菲耶娃，該場比賽最終也由格拉菲耶娃險勝摘金。

雙方今天在亞運16強賽碰頭依舊打得拉鋸，首回合林郁婷雖然取得4：1的領先優勢，但接下來兩回合格拉菲耶娃也展開猛烈反撲，不過最終林郁婷仍是穩住陣腳，以3：2險勝，晉級到8強賽。