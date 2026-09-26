亞運棒球／首場出賽就扛台日戰 20歲旅日投手徐翔聖：準備好了

名古屋亞運中華隊棒球隊今晚在超級循環賽對上日本，力拚前進金牌戰，本屆還未出賽、效力於日職養樂多隊的20歲投手旅日投手徐翔聖扛起先發任務，背負輸不得的壓力，還需要打線幫忙，他透露自己已做好準備，「狀況還不錯。」

中華隊昨天在超級循環賽首戰以9：1擊敗中國，再加上預賽輸給南韓帶進的1敗，戰績1勝1敗。日本隊則是昨天驚奇擊敗挑戰5連霸的南韓，本屆預賽起維持全勝，超級循環賽先搶下2勝；南韓則是1勝1敗。中華隊想進金牌戰，今晚至少要贏6分。

因為昨天日韓之戰出乎意料的結果，打亂中華隊原本的投手安排，教練團昨天賽後重新評估，在林昱珉、徐翔聖中二擇一，最後推出徐翔聖在「台日大戰」出馬，考量他對日本打者的習性或許較熟悉，因此做此安排。

徐翔聖透露，在來到中華隊後，就有被告知，進入超級循環賽後會登板，「雖然沒有說是第幾場，但是有先作準備。」他也提到，近期到名古屋的練習狀況都還不錯，迎接台日戰「準備好了」。

日本隊參與亞運的陣容由全社會人選手組成，徐翔聖認為，不管對到哪一隊，自己感覺上不會差太多，「社會人也沒什麼對過，不太了解，就把自己該做的做好，看結果怎麼樣。」身為台、日混血，這也是將是他首次在國際賽披中華隊戰袍對上日本隊。

徐翔聖生涯首度入選中華隊為去年初世界棒球經典賽資格賽，並對尼加拉瓜先發登板。今年再次進入中華隊、首次參與亞運，他說：「場地、關注度都不太一樣，都是很新鮮。」

然而因棒球項目場地較遠，棒球隊被安排住在飯店，沒有與其他運動項目有交流，他也笑說：「感覺完全沒有亞運的感覺。」