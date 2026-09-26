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亞運羽球／帶腿傷出賽再度不敵俞泰彬 林俊易亞運初體驗黯然落幕
名古屋亞運羽球男單32強賽，帶著左腿傷勢出賽的我國「左手重砲」林俊易，今天遭遇世界排名第46名、今年台北公開賽亞軍南韓俞泰彬，在受到傷勢影響表現的情況下，最終林俊易就以10：21、12：21敗下陣來，無緣16強。
林俊易在今年亞運前夕傳出左腿肌肉撕裂傷的狀況，在日前登場的團體賽事中他也未出賽，在單打首輪輕取蒙古選手後，今天32強賽他則是遭遇南韓選手俞泰彬，這也是兩人繼今年台北公開賽4強賽後再度碰頭，在該次交手時林俊易以19：21、19：21敗下陣來。
儘管前一次碰頭打得拉鋸，但林俊易今天整場比賽在移動受限的情況下，大多處於被動狀態，最終在兩局賽事中合計僅拿下22分，以直落二敗下陣來，首次亞運之旅黯然落幕。
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