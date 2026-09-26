亞運羽球／暌違10多年將體驗「一日兩戰」 周天成首戰快刀斬亂麻

第5度站上亞運舞台的我國羽球一哥周天成，今天在名古屋亞運男單32強賽強勢登場，面對世界排名第382名的孟加拉對手賈曼（Jaman Ayman Ibn），僅花費半小時不到，就以21：1、21：10直落二輕鬆過關，挺進16強，不過稍晚他也將在16強賽再度登場，暌違多年再次挑戰「一日兩戰」。

談到首局僅讓對手拿1分、快刀斬亂麻的表現，周天成賽後透露，主要原因是今天必須面臨暌違多年的「一日兩戰」考驗，「因為等一下還有一場，所以希望盡快打完、不要消耗太大體力，提早為下一場做足準備。」

世界羽球賽事近年體制變革，頂級賽事極少出現一日雙戰的情況，周天成指出上一次遇到單日打兩場，恐怕已是10多年前黃金大獎賽設有64強籤表的時候，「現在就算是這種賽制，也會提早從周二開始打，不會擠在同一天，這次真的很特別。」為此他從昨晚就開始調整修復，確保身體以最佳狀態應戰。

儘管場上毫不留情，周天成場下對孟加拉選手仍給予高度肯定。他表示，了解對方國家推廣羽球與培訓資源並不充裕，「他們能打成這樣已經非常非常強了，賽後我也特別鼓勵他打得很好，即便資源有限，依然堅持追尋夢想。」

周天成下一輪預計將強碰身髙194公分的21歲印度巨塔薛堤（Ayush Shetty），面對年輕且身材高大的勁敵，周天成坦言過去曾有交手經驗、深知對方實力強悍，接下來會全力以赴做好準備，迎接下一場硬仗。