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亞運棒球／南韓輸日被韓媒狂貼「慘案」標籤 教頭沒想過晉級要算數學

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓亞運棒球複賽以0：5輸給日本社會人隊，韓媒紛紛以「慘案」形容。圖／中華奧會提供
南韓亞運棒球複賽以0：5輸給日本社會人隊，韓媒紛紛以「慘案」形容。圖／中華奧會提供

亞運棒球複賽爆出震撼結果，尋求5連霸的南韓隊25日在豐橋市民球場迎戰以社會人球員為主的日本隊，全場僅敲4支安打，最終以0：5遭完封。由於南韓陣容全由KBO職業球員組成，年薪總和約54億2900萬韓元，賽後韓國媒體全面炸鍋，多家更直接以「慘案」、「恥辱」形容這場敗仗。

南韓打線此役遭日本3名投手聯手封鎖，先發左投樋口新主投7局無失分，嘉陽宗一郎、渕上佳輝各投1局，南韓全場僅4安，還出現3次雙殺打。總教練柳志炫賽後坦言，原本根本沒預想到球隊會陷入需要計算晉級條件的局面。

柳志炫表示，情蒐時就已認定樋口新是日本王牌，也預期日本與台灣都會以左投為主，因此事前已有準備，「但比賽沒有按照我們預想的方式發展。」他也提到，先前對台灣時同樣直到第5局都被先發投手壓制，接下來將重新思考對中國的先發打序。

柳志炫更坦言：「我們原本希望在超級循環賽贏下兩場，直接晉級決賽，沒有想過會需要去計算各種可能性。」

這場敗仗也讓韓媒火力全開。《釜山日報》直接下標「名古屋慘案」，《MK SPORTS》稱為「中秋節豐橋慘案」，《Xports News》更以「大慘案」形容，直言輸給「一邊上班、一邊打棒球」的日本社會人代表隊，「沒有任何藉口」。

《Sports Donga》則稱此戰為「第二次杜哈慘案」，《SPOTV NEWS》以「2006杜哈→2026豐橋」點出相隔20年的歷史重演，《Sports Seoul》也寫道，「韓國棒球歷史又多了一場慘案」。

南韓上一次在亞運輸給以社會人球員為主的日本代表隊，正是2006年杜哈亞運。20年後，南韓以KBO職業球員為班底再度0：5遭完封，也讓這場敗仗迅速成為韓國棒壇最新的「慘案」話題。

2026名古屋亞運 棒球 南韓 日本

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