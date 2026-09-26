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亞運羽球／首局僅讓對手拿1分 周天成晉級16強擬對上印度巨塔
名古屋亞運羽球個人賽事，我國羽球一哥周天成今天在32強賽遭遇孟加拉賈曼（Jaman Ayman Ibn），在首局僅讓對手拿下1分的情況下，最終以21：1、21：10，僅耗時21分鐘速勝晉級16強。
已經是第5度挑戰亞運的周天成，過去在仁川亞運與雅加達亞運都有獎牌進帳，包括在雅加達拿下羽球男單銀牌，而今年他也再度出征名古屋，並在今天於男單賽場首度出賽，遭遇世界排名第382名的孟加拉選手賈曼。
在雙方排名與實力都有一段落差下，周天成在首局就展現秋風掃落葉之姿，僅失掉1分，耗時8分鐘就搶下首局，第二局儘管賈曼逐漸打出對抗性，但仍是無法在周天成手上取得優勢，最終周天成就以21：10直落二取勝，下一輪恐對上194公分的印度21歲巨塔薛堤（Ayush Shetty）。
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