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王冠閎稱霸200米蝶式 摘我亞運男子游泳第1金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運男子二百公尺蝶式決賽摘金，贏得我國亞運史上男子游泳第一金。新華社
「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運男子二百公尺蝶式決賽摘金，贏得我國亞運史上男子游泳第一金。新華社

「蝶王」王冠閎昨天參加名古屋亞運男子兩百公尺蝶式決賽，克服賽前腰傷的考驗，以一分五十五秒○五拿下我國亞運游泳史上首面男子金牌；我國代表團昨天進帳一金二銀五銅，累計拿下二金五銀十六銅。

王冠閎上屆杭州亞運奪下銀牌，是繼指導教練黃智勇後，我國相隔廿五年再於亞運站上頒獎台的男子泳將。這次征戰名古屋，他先在預賽游出一分五十九秒四○、總成績第二名晉級。決賽排在第五水道的他，全程展現穩定配速，前一百五十公尺一路保持領先，最終咬牙撐回終點奪金。

揮別過去一年多在大賽屢遭瓶頸的陰霾，加上賽前幾天腰傷突發，王冠閎直言在觸牆那一刻「感覺好不真實」，並感性表示家人與支持他的人都在現場，這面金牌圓了人生夢想，也希望能將經驗傳承給學弟妹，「要讓大家知道這不是不可能，只要相信自己。」

王冠閎在頒獎台上，興奮地咬金牌。美聯社
王冠閎在頒獎台上，興奮地咬金牌。美聯社

教練黃智勇表示，王冠閎這一面金牌已經不只是一個成績，而是一項成就，「代表台灣泳壇在亞洲跟中日韓的世界級選手是可以一拚的，也希望冠閎的成就能夠帶動國內游泳向前邁進。」

本屆代表團年紀最小的十二歲滑板小將辜泳諺以及十四歲的林逸凡，昨在滑板男、女子公園式決賽摘下雙銀佳績，「舉重女神」郭婞淳與陳冠伶在女子舉重六十一公斤與五十七公斤包辦雙銅，另三面銅牌是輕艇競速男子Ｃ艇單人五百公尺賴冠傑，以及卡巴迪男、女代表隊。

2026名古屋亞運 王冠閎 亞運 金牌

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