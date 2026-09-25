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亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

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亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
徐翔聖將先發對戰日本。記者余承翰／攝影 余承翰
徐翔聖將先發對戰日本。記者余承翰／攝影 余承翰

中華隊力拚連兩屆挺進亞運棒球金牌戰，明晚在超級循環賽對上至今全勝的日本隊，挑戰不小，不只要贏球，還要至少贏6分，才有機會上演「台日爭金」的戲碼。中華隊推出旅日投手徐翔聖先發，對決日本社會人隊28歲右投近藤壱来。

中華隊今天在超級循環賽首戰以9：1擊敗中國隊，加上預賽輸南韓隊的1敗，戰績1勝1敗。同日另一地進行的「日韓大戰」，日本全社會人陣容以5：0完封以全韓職陣容挑戰5連霸的南韓，爆出大驚奇。

如此一來，日本隊率先取得2勝優勢，台、韓則都是1勝1敗。明天南韓對上中國若贏球，中華隊與日本的交手，不只要贏球，還要至少贏6分，才有機會在戰績互咬、比較對戰優質率後，擠下南韓取得與日本爭金的門票。

中華隊的先發安排也因為這樣的結果，重新評估後作出調整，中華隊總教練湯登凱表示，就剩兩個投手還沒出賽，「不管是用左投（林昱珉）還是右投（徐翔聖），兩個都是不錯的投手。」

最後選定效力於日職養樂多隊的徐翔聖先發，湯登凱說：「畢竟他也是旅日的投手，可能對日本打者比較熟悉，比較了解日本的習性，搞不好有機會。」

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