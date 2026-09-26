中華9：1大陸 26日晚抗日拚晉級

名古屋亞運棒球賽事昨天展開四強超級循環賽，中華隊靠著旅韓左投王彥程七局失一分的好投，加上打線在比賽後段加溫，終場以九比一擊敗中國大陸，戰績一勝一敗。今晚對上兩勝的日本隊，推派旅日投手徐翔聖先發，中華隊不只要贏，還必須大勝至少六分才有機會爭金。

受限於王彥程母隊韓華鷹隊的限制，他在本屆亞運唯一一場出賽的「扣打」昨天用在對中國大陸一戰，以八十五球投完七局，被敲八支安打，挨陽春砲失一分。儘管還未達用球數限制，但他自認狀況沒辦法向教練團說出「我要再續投」，也自認有些可惜。

前七局打完中華隊僅以三比一領先，王彥程坦言，比數未拉開一定有壓力，「就把它當成平常的季賽，還是有分數打不開或甚至落後的時候，就還是專注在自己的工作上。」

中華隊打線在八、九局打下六分甩開對手，最終以八分差收下複賽首勝。打線全場敲出十三支安打，黃韋盛單場三安猛打賞，劉基鴻、高育瑋、蔡瑋泰都敲雙安。

至於同日「日韓大戰」則出現意外結局，南韓以全韓職陣容挑戰五連霸，昨天面對日本社會人組成的地主隊，以○比五遭完封，形成台、韓戰績都是一勝一敗，日本先拿兩勝。

如此一來，若是今天南韓擊敗中國大陸，中華隊在台灣時間下午五時三十分對上日本，不只要贏球，還必須贏至少六分，才有機會在戰績互咬的情況下取得決賽資格，上演「台日爭金」的戲碼。

南韓意外輸球，中華隊出戰日本的先發臨時做出調整，教練團昨晚賽後重新考量後，推出效力於養樂多隊的旅日投手徐翔聖先發，總教練湯登凱表示，因為他對日本比較熟悉，搞不好有機會發揮比較好的效果。

徐翔聖首度參與亞運、首場出賽就扛輸不得的戰役，他說「其實對哪一隊都差不多，因為日本社會人我也沒有什麼對過，所以也不太了解，就把自己該做的做好。」他自認來到名古屋後，練習的感覺和狀況都還不錯，自己已做好準備。