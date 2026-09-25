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亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

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亞運棒球／4棒劉基鴻狀態火燙 感動聽見「Team Taiwan」應援聲

中央社／ 名古屋25日電
中華隊今天雖擊敗中國大陸，但要晉級金牌戰也有相當大難度。圖中華奧會提供
中華隊今天雖擊敗中國大陸，但要晉級金牌戰也有相當大難度。圖中華奧會提供

中華棒球代表隊今天在名古屋亞運4強超級循環賽以9比1擊敗中國，扛起第4棒重任的劉基鴻此役敲出雙安，維持火燙手感，他表示很感動聽見「Team Taiwan」的應援聲。

中職味全龍內野手劉基鴻這次前來支援名古屋亞運，再次體驗披上國家隊戰袍感覺，而且早早被賦予第4棒重任，而他也不負眾望屢屢用手中棒子幫助球隊建功，加上今天對戰中國敲出雙安、貢獻1分打點，目前劉基鴻打擊率高達5成，稱職扮演中心棒次角色。

劉基鴻接受媒體聯訪時指出，這次調整狀況很不錯，希望把這股好的感覺延續到接下來的賽事，尤其在比賽中聽見觀眾席上台灣球迷高唱「Team Taiwan」、「台灣尚勇」等應援聲，內心充滿感動，也給予自己很多力量，「雖然人沒有很多，但聲音真的蠻大聲的。」

在先發投手王彥程繳出7局僅失1分的好投帶領下，中華隊今天以8分之差力退中國隊，然而另一場地主日本以5比0完封金牌大熱門南韓，導致戰況變得詭譎，有可能形成三隊戰績互咬的狀況，甚至中華隊如果想要前進金牌戰，明天面對日本不僅要尋求勝利，打線還得有效串連。

總教練湯登凱則提到，賽後有聽到日本隊以5比0領先，教練團立刻簡短開了會議，並強調絕對還是以全力以赴心態應戰，「難度一定有，但我們必須想辦法克服困難，畢竟球還沒打都不知道。」

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