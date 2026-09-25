亞運棒球／王彥程7局失1分完成本屆任務 狀況無法再投一局呼可惜

2026年名古屋亞運棒球賽，中華隊今天在超級循環賽對上中國隊，旅韓左投王彥程首度出賽，先發7局失1分，率球隊以9：1拿下勝利，完成本屆亞運「一場限定」的任務。

王彥程原本被預估會對南韓先發，但最終被排為此戰隊中國的先發投手，以85球投完7局，被敲8支安打，挨了一發陽春砲失1分。雖還未達母隊韓華鷹隊給的單場用球數上限，但王彥程自認狀況不到可以向教練團說出「我要再投一局」，他也坦言有點可惜。

王彥程1局下就製造滿壘危機，但成功化解，對此他提到：「第一局還沒有進入到比賽狀況，其實在韓國的時候也發生了幾次這樣的情況，這可能就是我今天要去檢討的地方。」

王彥程投完7局，中華隊僅以3：1領先，比數沒能拉開，他說：「壓力一定有，但就把它想成是平常的季賽，還是有分數打不開或甚至落後的時候，就還是專注在自己的工作上面。」

這是本屆王彥程第一場出賽，前一次登板已是他在15日在韓職的登板，休息天數是否影響他的投球狀況？王彥程說：「今年真的稍微休息天數多一點的，下一場比賽成績都沒有很亮眼，但那不能當自己的藉口，就是去再去找這一場的缺失在哪裡。」