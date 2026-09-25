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亞運棒球／韓媒直言恥辱！南韓20年來首度輸日本 中華隊晉決賽難度更高

聯合新聞網／ 綜合報導
日本社會人球隊完封KBP明星為主體的南韓，取得可以晉級金牌戰的優勢。圖截自X
日本社會人球隊完封KBP明星為主體的南韓，取得可以晉級金牌戰的優勢。圖截自X

擁有經典賽打線的南韓隊在今天亞運超級循環賽首戰遭逢嚴重挫敗，面對地主日本隊以0：5遭到完封，這也是南韓自2006年杜哈亞運預賽以7：10不敵日本後，20年來首度在亞運棒球賽輸給以社會人為主體的日本隊。

以金倒永、文保景、金周元、盧施煥為首的KBO明星打線，面對日本業餘左投樋口新完全施展不開，全場僅敲出4支安打，還出現3次雙殺打，慘遭完封。

南韓隊先發投手蘇珩準只投3局，被敲4支安打、投出2次四死球，失3分。金珍旭後援2局無失分，朴永賢後續1.1局、崔俊用1局也都有壓制表現，但趙炳炫0.2局失2分，讓南韓後面局數尋求反攻難度更高。

此役最大關鍵仍是南韓打線遭樋口新完全封鎖。樋口去年在日本社會人棒球主要出賽12場，累積50.1局，繳出4勝0敗、防禦率1.25、47次三振，最快球速可達151公里。他在21日小組賽對中國才先發6局，用86球投出10次三振、失1分，僅休息3天後再度先發，仍對南韓投出7局4安打、無四死球、4三振、無失分的代表作，5天內出賽合計13局僅失1分。

韓媒形容，連中國都能從樋口手中拿下1分，南韓卻整場無功而返，格外難堪。其中盧施煥單場2次雙殺打，金倒永也吞下2次三振，南韓主力打者無法發揮，讓球隊陷入被動。

尤其南韓原本在小組賽3連勝，以B組第1之姿晉級超級循環賽，還帶著預賽擊敗台灣的1勝優勢進入下一輪，卻在面對日本時遭到完封，讓爭取亞運5連霸之路拉起警報。

南韓目前在超級循環賽戰績為1勝1敗，日本則因擊敗中國與南韓，取得2勝，暫居決賽有利位置。中華隊擊敗中國後同樣為1勝1敗，中國則為2敗。

26日超級循環賽最終戰，南韓必須先擊敗中國，才有機會爭取金牌戰門票；不過對於小組賽0比5敗給南韓的中華隊來說，南韓輸給日本連帶也讓晉級決賽之路更加艱難。

中華隊首要必須擊敗日本，同時要大比分勝出，才有機會在比較對戰優質率（TQB）的情況下，取得前進金牌戰的可能性

南韓過去在2022杭州亞運也曾於預賽輸給台灣，但後來仍以超級循環賽第2名晉級決賽，最終奪下金牌。不過這次情勢更加尷尬，南韓若想在決賽向日本復仇，首先必須期待日本先替自己擊敗中華隊。對擁有豪華陣容、目標亞運5連霸的南韓來說，打到必須「看日本臉色」才能確保決賽席次，本身就已是難以接受的結果。

亞運棒球自1994年廣島亞運成為正式項目以來，精銳盡出的南韓曾在1994年決賽5：6不敵日本，1998年曼谷亞運則在決賽以13：1提前7局扣倒日本，拿下隊史首面亞運棒球金牌。

2006年杜哈亞運，南韓曾在預賽9局下7：7平手時，由吳昇桓登板卻被敲再見三分砲，以7：10遭日本逆轉，最終僅拿銅牌，被視為一次重大慘案。如今相隔20年再度在亞運輸給日本業餘球隊，韓媒也直言，這是南韓棒球又一次屈辱之夜。

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