亞運田徑／泰國快腿布森百米決賽飆速摘金 9秒90登亞洲歷年第二傑

名古屋亞運田徑男子100公尺決賽今天晚間登場，在男子100公尺決賽中上演「亞洲最速男」之爭，其中狀況火熱的泰國飛毛腿布森（Puripol Boonson），最終以9秒90再度改寫大會紀錄奪金，也是他生涯首面亞運金牌。

年僅20歲的布森，100公尺生涯最佳成績為9秒94，在今年亞運前他就曾在捷克跑出9秒99的佳績，是今年亞洲首位跑進10秒內的選手，而這次亞運他的狀況更加火熱，在預賽就先衝出9秒95的佳績，也是參賽選手中唯一跑進10秒內的。

而今天登場的準決賽與決賽，布森更進一步提速，先是在準決賽衝出9秒91打破蘇炳添保持的大會紀錄9秒92，隨後又在決賽衝出9秒90的佳績順利摘金，繼杭州亞運奪下銀牌後，又再度奪下亞運獎牌且這次還是成色更高的金牌。而9秒90也讓布森登上亞洲歷年第二傑的位置，僅次於蘇炳添的亞洲紀錄9秒83。