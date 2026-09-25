快訊

士林里長候選人蘇文山「免費席開8桌」涉賄選 裁定羈押禁見

為救癌妻…8旬翁每日工作14小時奔波數百公里 陌生人見一幕集資775萬

川普：美中會談成果豐碩 習近平認同AI改名「超級智慧」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運田徑／泰國快腿布森百米決賽飆速摘金 9秒90登亞洲歷年第二傑

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
泰國飛毛腿布森百米奪冠。 路透
泰國飛毛腿布森百米奪冠。 路透

名古屋亞運田徑男子100公尺決賽今天晚間登場，在男子100公尺決賽中上演「亞洲最速男」之爭，其中狀況火熱的泰國飛毛腿布森（Puripol Boonson），最終以9秒90再度改寫大會紀錄奪金，也是他生涯首面亞運金牌。

年僅20歲的布森，100公尺生涯最佳成績為9秒94，在今年亞運前他就曾在捷克跑出9秒99的佳績，是今年亞洲首位跑進10秒內的選手，而這次亞運他的狀況更加火熱，在預賽就先衝出9秒95的佳績，也是參賽選手中唯一跑進10秒內的。

而今天登場的準決賽與決賽，布森更進一步提速，先是在準決賽衝出9秒91打破蘇炳添保持的大會紀錄9秒92，隨後又在決賽衝出9秒90的佳績順利摘金，繼杭州亞運奪下銀牌後，又再度奪下亞運獎牌且這次還是成色更高的金牌。而9秒90也讓布森登上亞洲歷年第二傑的位置，僅次於蘇炳添的亞洲紀錄9秒83。

亞運 田徑 泰國 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運田徑／布森百米準決賽9秒91破蘇炳添大會紀錄 楊俊瀚無緣決賽

亞運田徑／泰國布森衝出驚天9秒95 楊俊瀚、廖晏均晉級百米準決賽

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

亞運游泳／男子200公尺蝶式預賽總排第2 王冠閎晚間決賽登場拚牌

相關新聞

亞運棒球／王彥程7局好投+黃韋盛猛打賞 中華隊9：1勝中國大陸

名古屋亞運中華棒球隊今晚在超級循環賽首戰對上中國大陸，旅韓左投王彥程繳出7局僅失1分的表現，靠著打線在最後2局拉開差距，終場以9：1擊敗對手；同時日本以5：0完封南韓，台、韓戰績皆為1勝1敗，明天對2勝的日本同樣非贏不可。

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

名古屋亞運游泳最後一天賽程，我國「蝶王」王冠閎晚間在男子200公尺蝶式決賽登場，最終他以1分55秒05奪下金牌，也是我國史上首面亞運游泳金牌。

亞運舉重／郭婞淳總和237公斤奪銅 連續三屆亞運有牌入袋

名古屋亞運我國舉重隊今天在女子57公斤級由陳冠伶拿下銅牌，也是代表隊首面獎牌後，女子61公斤級的郭婞淳也在晚間登場，最終他以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤奪下銅牌，也是舉重隊第二面銅牌。

亞運舉重／「嘿，這真的是我嗎？」 郭婞淳看到不一樣的自己續拚奧運

經歷了過去兩年訓練與成績上的停滯期，郭婞淳在今年一、二月備戰亞運選拔賽期間，逐漸找回身體與訓練的節奏，隨著困擾已久的腰傷獲得有效控制，郭婞淳在選拔賽後一路到亞運會前，展現出截然不同的心態與體能狀態。在今天於亞運奪銅後她笑稱，看到自己在訓練中不斷衝破瓶頸，連自己都忍不住讚嘆，「嘿，這真的是我嗎？」

亞運體操／唐嘉鴻單槓決賽掉槓失誤 第5作收無緣獎牌

「世界貓王」唐嘉鴻暌違8年再戰亞運，今天在競技體操男子單槓決賽壓軸登場，肩負我國代表團的奪金希望，可惜唐嘉鴻出現掉槓失誤，最終拿下13.466分排名第5，無緣個人亞運二金，本屆體操代表隊以男團一銅作收。

亞運田徑／布森百米準決賽9秒91破蘇炳添大會紀錄 楊俊瀚無緣決賽

名古屋亞運田徑賽事今天晚間將上演眾所矚目的100公尺準決賽與決賽，其中我國「最速男」楊俊瀚在100公尺準決賽跑出10秒33的成績，總排第13名無緣決賽，至於陳玟溥則是10秒29，以總排第9名與決賽擦身而過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。