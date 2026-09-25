亞運棒球／王彥程繳7局優質先發 自評狀態無法說再1局

名古屋亞運棒球中華隊今天以9比1擊敗中國隊，先發投手王彥程繳出7局好投扮演關鍵功臣，他透露教練有詢問續投意願，但自評狀況無法說出「再1局」。

目標拚亞運棒球金牌的中華隊，名古屋亞運帶著1敗進入4強超級循環賽，今天對戰中國隊力拚開胡，因此派出王牌旅韓左投王彥程掛帥先發，而他以主投7局僅挨了1支陽春砲掉分的好表現回應期待，搭配打線後段串連度提升，終場中華隊以8分之差奪勝。

首局一度製造滿壘危機力保不失，王彥程賽後接受媒體聯訪時表示，感覺一開始還沒有進入比賽狀態，尤其今年只要休息天數稍微多一點，下一場比賽成績都沒有很理想，他提到本季在韓國也發生幾次這樣狀況，所以不能當作藉口，將找尋解方修正問題。

國際賽扛起先發重任多少有壓力，王彥程分享就是想成平常比賽的樣子，並提到用球數其實還沒有超過所屬韓華鷹球團限制，尤其7局投完僅用85球仍有續投空間，只是當教練詢問狀態時，他自評無法說出「再1局」，「所以蠻可惜的，但我們最後贏球，希望繼續贏下去。」

王彥程透露，在前往國家隊報到前，已經有先討論大概可能會投哪一場，直到時間比較接近才確定主投中國。而總教練湯登凱則評價，王彥程此役表現中規中矩，尤其變化球準度沒有到100%，不過他畢竟負荷將近一整季的韓職球季，難免身體感覺到疲累，也宣告這次亞運任務結束。