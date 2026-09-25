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亞運／26日中華射箭隊登場 「拳擊女王」林郁婷出賽
名古屋亞運明天中華代表隊繼續拚獎牌，奪牌庫射箭代表隊將在資格賽出擊，另外「拳擊女王」林郁婷也將出賽；中華女籃也將對上中國搶銅牌。
中華射箭代表隊，在上屆杭州亞運反曲弓全軍覆沒，今年捲土重來，男子隊包括湯智鈞、林子翔、鄭祥輝，女子隊風佑築、李彩綺、許芯慈登場。
明天資格賽將登場，教練劉展明表示，經過前幾天的練習和適應場地，目前大家的狀態都不錯，「鄭祥輝的狀態非常好，他一直很渴望比賽快點開始。」
拿下巴黎奧運拳擊金牌的林郁婷，在等了8天之後終於將在首輪出賽，對上哈薩克選手，另外男子好手彭家豐也將對上約旦對手，力拚尋求過關。
另外，中華女籃今天在四強賽不敵日本，明天將和中國隊力拚銅牌；至於棒球隊將對上日本勁敵，希望搶進金牌戰的機會。
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