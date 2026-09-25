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中秋憾事再添一死！台東出遊遭對向超車猛撞 一家2死3傷

亞運棒球Live／4強賽王彥程7局僅陽春砲失1分 中華9:1贏中國1勝到手

亞運棒球／王彥程7局好投+黃韋盛猛打賞 中華隊9：1勝中國大陸

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
王彥程(右)先發7局好投。 中華奧會提供
王彥程(右)先發7局好投。 中華奧會提供

名古屋亞運中華棒球隊今晚在超級循環賽首戰對上中國大陸，旅韓左投王彥程繳出7局僅失1分的表現，靠著打線在最後2局拉開差距，終場以9：1擊敗對手；同時日本以5：0完封南韓，台、日、韓戰績皆為1勝1敗，明天對日本同樣非贏不可。

王彥程本屆亞運首場出賽，今晚迎戰中國大陸，先發7局被敲出8支安打，僅在6局下挨陽春砲失1分，有2次保送，送出4次三振，之後劉致榮中繼1局沒有失分，再由準職棒新兵黃玠瀚後援1局關門。

中華隊打線則是在首局靠陳孝允、黃韋盛、劉基鴻連續安打攻下2分，4局上高育瑋適時安打追加1分，替中華隊拉開3：0領先。6局下王彥程挨轟失1分，中華隊前7局打完中華隊僅以3：1領先。

8局上中華隊打線加溫，單局4支安打包括陽柏翔、高育瑋2支三壘打攻下4分大局，第9局再添2分，將比數拉開為9：1，收下比賽勝利。打線全場合計敲出13支安打，黃韋盛單場3安，劉基鴻、高育瑋及捕手蔡瑋泰、陽柏翔都敲雙安。

2026名古屋亞運 棒球 王彥程

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