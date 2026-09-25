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亞運籃球／命中率僅29% 中華隊慘敗日本將與中國大陸爭銅
名古屋亞運女籃4強賽今晚登場，中華女籃再次陷入對戰地主日本的苦戰泥淖，全隊此役手感冰冷、命中率僅有29%，且無人得分達到雙位數，末節分差更一度被拉開至30分，最終以52：80吞敗，無緣金牌戰，將在銅牌戰與意外敗給南韓的中國大陸碰頭。
繼今年瓊斯盃冠軍戰以9分之差不敵日本亞運隊後，中華隊今再戰宿敵依然無法突破對方防線。開賽後攻勢便全面受制，上半場打完以27：39落後。易籃後日本隊外線與快速反擊全面爆發，反觀中華隊四節單節得分皆未能突破20分大關，團隊陷入嚴重的得分荒，只能眼睜睜看著對手將比分拉開。
此役中華隊以林育庭拿下9分最高，彭詩晴8分、彭曉彤7分。日本闖進金牌戰後將與南韓爭冠，中華隊則落入銅牌戰，將與中國大陸爭奪銅牌。
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