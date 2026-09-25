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亞運棒球／觀眾席爆爭議 台灣球迷舉「Taiwan」毛巾遭制止

中央社／ 名古屋25日電
中華棒球隊擊敗中國隊，卻發生觀眾席插曲。 中華奧會提供
中華棒球隊擊敗中國隊，卻發生觀眾席插曲。 中華奧會提供

名古屋亞運中華棒球代表隊今天4強超級循環賽面對中國隊，沒想到觀眾席爆發爭執小插曲，有台灣球迷拿出印有「Taiwan」字樣毛巾應援，遭到現場工作人員制止。

力拚暌違20年亞運棒球金牌的中華隊，今天在4強超級循環賽對戰中國，然而比賽後段觀眾席突然爆發小爭執，有台灣球迷拿出印有「Taiwan」字樣毛巾替球員加油，遭到現場工作人員制止，此舉立刻引發騷動，更有台灣球迷隨即號召高喊「Team Taiwan」宣洩情緒。

按照過往亞奧運規定，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館」，而1名會說日文的女性球迷主動向工作人員解釋，台灣球迷不覺得「Taiwan」屬於政治性表述，並強調如果有規定的話，請好好寫清楚。

工作人員則提到，依照大會營運準則，相關內容被認定屬於政治性主張，並提醒球迷若繼續喧鬧，可能將以影響安全營運為由，要求相關人員離場，沒想到再度讓台灣球迷「爆炸」，更指著場內中國國旗反擊，「我們也認為那是政治性東西，請把旗子也撤下來。」

該名女性球迷強調，因為感覺受到侮辱，才會情緒特別激動，接著反問「這是政治嗎，台灣是政治嗎」，工作人員則持續「跳針」，依照大會營運判斷屬於政治性主張，所幸最後沒有人真的被請出場。

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