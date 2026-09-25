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亞運籃球／中華女籃慘輸日本28分 將和中國爭銅

中央社／ 台北25日電
中華女籃不敵日本，落入鄉銅牌戰，圖為彭詩晴(右)進攻。 中華奧會提供
中華女籃不敵日本，落入鄉銅牌戰，圖為彭詩晴(右)進攻。 中華奧會提供

打了半場好球的中華女籃，下半場先被對手一波21比9攻勢打壞行情，全場最多落後達30分，終場以52比80不敵地主日本，明天將和中國爭搶名古屋亞運女籃銅牌。

中華女籃今年亞運在分組預賽以分組第2晉級8強淘汰賽，昨天有驚無險扳倒菲律賓順利闖進4強，今天強碰日本，可惜未能向前再進一步。

日本女籃近年表現突飛猛進，自2013年起亞洲盃女籃寫下傲人的5連霸，近兩屆雖未能奪冠，但仍是決賽班底，而上屆杭州亞運日本同樣闖進金牌戰，最後僅以2分之差惜敗中國、拿下銀牌。

今天開賽中華隊暖機稍嫌慢半拍，開局就被對手打出一波9比2攻勢，所幸中華女將很快回穩，將差距追到只差2分，可惜未能一鼓作氣後來居上，這也成為開賽後全場差距最小的一刻。

中華雖一路落後，上半場打完以39比27處在劣勢，但差距仍在可控範圍，下半場戰局丕變，日本第三節先拉出21比9攻勢，也將領先差距拉開至20分以上，也提前底定戰局。

稍早另一組4強對戰，韓國以85比80險勝中國，順利搶進決賽，中華時間明天下午3時中華將與中國爭搶銅牌。

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