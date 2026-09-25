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亞運體操／原想替李智凱雪恥卻僅獲第5 唐嘉鴻：可能今天不是我的天

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
「世界貓王」唐嘉鴻在單槓決賽發生掉槓失誤無緣頒獎台，最終以第5作收。特派記者陳正興／攝影
「世界貓王」唐嘉鴻在單槓決賽發生掉槓失誤無緣頒獎台，最終以第5作收。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運競技體操賽事最終日，「世界貓王」唐嘉鴻今天在單槓決賽登場，被賦予奪牌厚望，卻因掉槓失誤無緣頒獎台，最終以第5作收，唐嘉鴻坦言可惜，也苦笑說：「可能今天不是我的天吧。」

唐嘉鴻在2018年雅加達亞運奪下單槓金牌，8年後捲土重來，賽前原本也備妥難度6.5的動作準備大展身手，可惜因掉槓僅拿13.466分。他坦言，是自己看槓沒有看好，「實施的過程，沒有5月在亞錦賽時那麼自在。」

唐嘉鴻下場時難掩失落，他說：「還是會沮喪，還是會覺得『啊，有點可惜。』」但也提到，這僅是體操生涯中眾多比賽的其中一場，不會因為這次的失利就特別難過，「當然國人非常關注，但對我來說，每場比賽，希望讓心態都是一樣，可以更平常心地去面對所有比賽。」

在動作前段繳出穩定發揮，卻因為接槓沒做好造成失誤，他也苦笑說，可能今天不是自己的天，「就是比較沒那麼幸運，但我也不會怪罪在什麼幸不幸運，就是要把自己再變更強、更穩定，就是⋯⋯就是回去努力。」

唐嘉鴻因掉槓失誤無緣頒獎台，最終以第5作收，唐嘉鴻坦言可惜，也苦笑說：「可能今天不是我的天吧。」特派記者陳正興／攝影
唐嘉鴻因掉槓失誤無緣頒獎台，最終以第5作收，唐嘉鴻坦言可惜，也苦笑說：「可能今天不是我的天吧。」特派記者陳正興／攝影

沒能為中華隊再添獎牌固然可惜，唐嘉鴻說：「後續的比賽還是會繼續努力，接下來還有世錦賽，就是盡快地把心情收拾好，因為我們的目標還是洛杉磯奧運，看能不能把團隊帶進奧運，回去要盡快調整，然後把最好的狀態繼續呈現在國際舞台上面。」

中華隊在今年亞運男子成隊奪下銅牌，唐嘉鴻指出，原本也希望能延續氣勢，加上昨天李智凱在鞍馬決賽拚三連霸失利，原本想能幫他「雪恥」一下，「心裡還是會有這樣小故事，但是今天表現可能想太多了，準備都沒問題，可能心態調適上比較沒那麼平常心，就下次再挑戰。」

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