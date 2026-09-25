亞運體操／唐嘉鴻要命掉槓失誤排第5 自認要加強抗壓性

「世界貓王」唐嘉鴻今天在名古屋亞運男子單槓決賽，發生掉槓失誤，最終以13.466的分數，獲得第5名；他表示，從巴黎奧運到今年亞運，都有大賽抗壓不足的問題，需要再改進。

唐嘉鴻今天在單槓決賽排在第3個上場，不過他在準備做一個轉身連接動作時，意外沒抓到槓而摔落地面，不過他仍堅持重新上場，順利完成整套動作，最後以難度分5.9、執行分7.566分，總分13.466分第5名作收。

唐嘉鴻在巴黎奧運雖然獲得銅牌，但在實施動作過程中仍出現掉槓失誤；今年的亞運，再度出現同樣的狀況，「從這2場大賽來看，我可能還是有些大賽抗壓性的問題需要調整。」

他提到，雖然只是許多國際賽的其中一場，「但我心裡還是想要站上頒獎台，除了要延續我們團體賽的氣勢外，也想要幫昨天的智凱雪恥一下，可能也是因為這樣，心態好像比較放不開。」

賽後唐嘉鴻還是謝謝家人及團隊，他笑說：「這次老婆也有來加油，而且還做了很大的加油看板，但她好像覺得害羞不敢自己拿。」

談到接下來的計畫，唐嘉鴻堅定表示，就是把這次的問題找出來，積極投入10月的世錦賽，「只要今年世錦賽能拿到團體前8，就能保障明年可以用團隊方式參加世錦賽，對大家爭取奧運資格就相對有利。」