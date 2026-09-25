亞運游泳／護國神醫緊急救援腰傷 王冠閎奪金後直呼「想吃和牛」

「台灣蝶王」王冠閎今在名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽，以1分55秒05摘下金牌，寫下我國亞運史上男子游泳首金新頁。揮別近年大賽「總是差一點」的瓶頸，加上賽前急性的腰部肌腱發炎擾局，王冠閎在極大壓力下放手一搏，賽後坦言觸牆那一刻「感覺好不真實」，這面金牌更是對自己與團隊最美好的釋放。

過去一年多來，王冠閎屢次在大賽遭遇挫折，無形間承受龐大壓力，他在今天奪下金牌後坦言，蝶式訓練極為枯燥，在國內幾乎都是一個人孤軍奮戰，壓抑的性格更讓他習慣把情緒藏在心底。加上賽前幾天腰部突發急性肌腱發炎，所幸醫療團隊與林口長庚醫院被稱為「護國神醫」的林瀛洲醫師緊急救援，讓他得以帶著信心站上決賽跳台。

談到決賽過程，王冠閎笑說，教練提醒他只需專注在自己的水道，「下去之後好像眼睛都沒張開，就一直游，直到150公尺發現自己領先，就咬著牙撐回來。」雖然直到下午都緊張到睡不著，但家人、教練、隊友與加油團都在現場，給了他如家一般的安心感，「支持我的人都在這裡，就是帶著敢拚的精神放手一搏。」

這面歷史性的金牌，不僅圓了王冠閎的人生夢想，他也盼能將經驗傳承給學弟妹，「要讓大家知道這不是不可能，只要相信自己。」卸下萬斤重擔後，被問到奪金後最想做的事，他展現幽默本性笑說：「現在腰有點痠，最想去吃和牛！」