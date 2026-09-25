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亞運游泳／400公尺混合破全國紀錄 中華女將第4寫里程碑

中央社／ 東京25日專電
中華隊游泳女將在名古屋亞運女子400公尺混合式接力決賽攜手游出4分04秒86，以第4名完賽。圖中華奧會提供
中華隊游泳女將在名古屋亞運女子400公尺混合式接力決賽攜手游出4分04秒86，以第4名完賽。圖中華奧會提供

中華隊游泳女將張雅佳、韓安齊、劉姵吟及林姵彣今天在名古屋亞運女子400公尺混合式接力決賽攜手游出4分04秒86，以第4名完賽。儘管與獎牌擦身而過，但全隊繼上午預賽後再度刷新全國紀錄，仍寫下中華隊女子接力項目的重要里程碑。

這場決賽由中國隊以3分54秒55摘下金牌，並改寫大會紀錄；日本隊以3分57秒64獲得銀牌，南韓隊則以4分00秒67拿下銅牌。中華隊以4分04秒86排名第4，距離頒獎台僅一步之遙。

林姵彣賽後接受中央社等媒體訪問時坦言，雖然獲得第4名稍微有些可惜，但全隊能夠打破全國紀錄，仍讓她感到相當開心。她也將功勞歸於隊友，強調每個人都發揮了超過100分。

「我覺得這可以算是我們的一個里程碑，下一屆也可以繼續突破。」林姵彣說，4名選手平時雖然分別在不同地點訓練，但每個人都在自己的專項上付出許多努力。她相信經過下一個4年的磨練，大家都能在各自項目上有更大的突破。

「台灣蝶王」王冠閎先前奪下200蝶式金牌，也為接續登場的女子接力隊注入士氣。林姵彣形容，「有被冠閎的精神帶起來」，「心裡覺得非常熱血」，下水後也全力以赴，希望延續中華隊的好表現。

本屆是林姵彣第4度參加亞運，其餘3名隊友則都是首次站上亞運舞台。她表示，年輕隊友首次參賽就有令人驚豔的表現，「這一屆先試試水溫，下一屆大家應該都很有機會站上頒獎台」。

中華隊上午預賽便已改寫全國紀錄，談到決賽前的調整，林姵彣表示，全隊沒有讓紀錄成為壓力，而是希望更享受決賽舞台，並將注意力放在個人技術及游泳細節上，最終再度推進全國紀錄，也為下一屆挑戰獎牌奠定基礎。

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