亞運田徑／布森百米準決賽9秒91破蘇炳添大會紀錄 楊俊瀚無緣決賽

名古屋亞運田徑賽事今天晚間將上演眾所矚目的100公尺準決賽與決賽，其中我國「最速男」楊俊瀚在100公尺準決賽跑出10秒33的成績，總排第13名無緣決賽，至於陳玟溥則是10秒29，以總排第9名與決賽擦身而過。

至於在女子100公尺準決賽，「短跑甜心」廖晏均則是跑出11秒75，總排第13名，同樣無緣晉級決賽。

而昨天在男子100公尺預賽跑出9秒95本季最佳成績的泰國飛毛腿布森（Puripol Boonson），今天在準決賽又衝出9秒91的驚天紀錄，不僅刷新自己的生涯最佳成績9秒94，還打破中國大陸蘇炳添所保持的9秒92大會紀錄，男子100公尺決賽將在台灣時間晚間9點20分舉行，布森能否更近接近蘇炳添的亞洲紀錄9秒83也備受關注。