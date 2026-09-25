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亞運體操／唐嘉鴻單槓決賽掉槓失誤 第5作收無緣獎牌

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影
唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影

「世界貓王」唐嘉鴻暌違8年再戰亞運，今天在競技體操男子單槓決賽壓軸登場，肩負我國代表團的奪金希望，可惜唐嘉鴻出現掉槓失誤，最終拿下13.466分排名第5，無緣個人亞運二金，本屆體操代表隊以男團一銅作收。

唐嘉鴻在2018年雅加達亞運奪下單槓金牌，上屆杭州亞運因歷經阿基里斯腱斷裂後復出，沒有參賽，2024年巴黎奧運則奪下單槓銅牌。

今年回歸亞運舞台，唐嘉鴻23日在男子成隊決賽於單槓項目演出15.033的高分。今天決賽登場，原本預計再將難度提升至6.5，可惜上場後發生掉槓失誤，以13.466分無緣頒獎台。

本屆競技體操男子代表隊繼昨天「鞍馬王子」李智凱在鞍馬決賽拚三連霸失利後，唐嘉鴻在有望爭金的的單槓項目也無緣獎牌，結束本屆亞運賽事。

唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影
唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影

唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影
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唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影
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唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影
唐嘉鴻出現掉槓失誤，無緣奪牌。特派記者陳正興／攝影

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