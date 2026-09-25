亞運游泳／摘金直呼「很不真實」 王冠閎：人生最美好的比賽

「台灣蝶王」王冠閎今天在名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽勇奪金牌。衝過終點後，他在泳池內激動振臂慶祝，賽後坦言奪冠當下仍感到「很不真實」。他更透露賽前一度腰部受傷，所幸在醫療及教練團隊協助下咬牙上陣，最終將累積已久的壓力一次釋放。

談到奪金感受，王冠閎接受中央社等媒體訪問表示，「其實真的很不真實，到了昨天跟今天下午都一直睡不著。說真的，自己有滿多壓力，終於拿到金牌，真的很開心」。

王冠閎賽前傳出腰部不適，他透露，腰部在比賽前幾天突然受傷，經醫師評估後，確認是肌腱急性發炎，「聽到的當下其實也很緊張，我的教練、物理治療師，大家都很緊張，有點不知所措」。

面對突如其來的傷勢，王冠閎不斷提醒自己放鬆、平常心，並將這視為老天爺給他的考驗。他說，「自己準備了這麼久，就全力以赴、放手一搏，也很謝謝教練、物理治療師，以及大家對我的支持，一直給我信心、叫我相信自己」。

歷經多次在大賽與金牌擦肩而過，王冠閎形容，這次亞運堪稱「人生中最美好的一場比賽」。他坦言，準備過程中一直有一道跨不過去的坎，「到大比賽都會差一點、差一點，發揮不好，一直拿第2名」。

王冠閎說，每一場訓練都相當刻苦，甚至曾有好幾次萌生放棄念頭。「游泳的人就知道，蝶式練起來真的很辛苦，而且又只有自己一個人。到了這種大比賽，整個壓力、氣氛，所有情緒都在自己身上」。

他也坦言，自己並不是一個擅長表達、抒發情緒的人，許多壓力長期累積在心裡，「今天比完賽，真的是所有事情都釋放了」。

家人、教練、隊友及粉絲這次都來到現場為他加油，也讓王冠閎感受到宛如在家的感覺。他說：「支持我的人、愛我和關心我的人都在這裡。比賽當下就是放手一搏，完全沒有想太多，也沒有覺得不敢衝，就是帶著一個敢拚的精神下去拚」。

王冠閎決賽一路保持領先，但他笑說，自己幾乎是「閉著眼睛游」，專心執行自己的節奏。

他透露，教練在上午預賽結束後便告訴他，下午很有機會，關鍵就是專注在自己身上，調配自己的節奏。

「教練跟我說，只想著自己那一道」。王冠閎回憶，自己下水後便一路向前游，直到150公尺時才發現處於領先，「然後就是咬著牙撐回來」。

隨著王冠閎不斷改寫台灣男子游泳在亞運的成績，他也希望將自身經驗傳承給更多學弟妹，「讓他們知道，其實不是不可能，要相信自己」。

雖然此次受到身體不適影響，無法參加接力賽事，但他仍期盼台灣選手能在個人項目及接力賽共同努力，讓整支隊伍愈來愈好。

被問到下一個目標時，王冠閎笑說目前還沒想好，「基本上我想要好好放鬆一下」。

至於奪金後最想做什麼，他先摸著腰直呼「腰有點痠」，隨後透露想去吃和牛，為這場得來不易的金牌好好慶祝。