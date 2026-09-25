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亞運舉重／「嘿，這真的是我嗎？」 郭婞淳看到不一樣的自己續拚奧運

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
郭婞淳在女子61公斤級拿下銅牌。特派記者陳正興／攝影
郭婞淳在女子61公斤級拿下銅牌。特派記者陳正興／攝影

經歷了過去兩年訓練與成績上的停滯期，郭婞淳在今年一、二月備戰亞運選拔賽期間，逐漸找回身體與訓練的節奏，隨著困擾已久的腰傷獲得有效控制，郭婞淳在選拔賽後一路到亞運會前，展現出截然不同的心態與體能狀態。在今天於亞運奪銅後她笑稱，看到自己在訓練中不斷衝破瓶頸，連自己都忍不住讚嘆，「嘿，這真的是我嗎？」

對於33歲的郭婞淳而言，抓舉100公斤與挺舉130公斤是量級賽事中非常關鍵的一道檻，在教練洪萬庭帶有壓力的課表要求與建議下，過去幾年受到傷病困擾的郭婞淳克服了以往容易對自己信心不足的心理，在訓練中屢次突破瓶頸，這份來自訓練積累的踏實感，讓她在這次賽事中表現得格外自如，甚至成為她第一場沒有在賽後掉淚的國際大型賽事。

談及對舉重的理解與心態轉變，郭婞淳感性表示，自己從早期不喜歡舉重、到逐漸接受、再到舉重改變了她的生活與性格，如今的她更是「真正愛上了這項運動」。看到自己在33歲依然能夠突破極限、找回巔峰的感覺，讓她非常期待未來的可能性，賽前看著許多親友特別從台灣飛來現場加油，也讓她在比賽場上備感溫暖與支持。

展望未來，郭婞淳對於後續的世錦賽與12月的卡達奧運資格賽充滿信心，談到是否繼續挑戰奧運，她堅定指出，目前就是全力以赴一步一步拚，目標先拿到奧運資格。雖然心中始終維持著對理想重量的追求，但這次在體重控制與賽事心態上的成功調整，讓她看見了更好的自己，也為接下來的運動生涯注滿了繼續前行的動力。

舉重 2026名古屋亞運 郭婞淳

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