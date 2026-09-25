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亞運舉重／從隊友變師徒首戰就奪銅 郭婞淳笑稱「洪萬庭很焦慮」

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
郭婞淳為台灣舉重隊再添第2面銅牌。特派記者陳正興／攝影
郭婞淳為台灣舉重隊再添第2面銅牌。特派記者陳正興／攝影

舉重女神」郭婞淳在名古屋亞運發揮穩健，以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤的成績順利摘下女子61公斤級銅牌，不僅為我國舉重代表隊再添一面獎牌，也展現出成熟從容的賽事心態，賽後談及這場賽事，郭婞淳直言非常喜歡今天的比賽氛圍，雖然挺舉過程相比抓舉更為吃力且帶有喘息感，但在及時調整修正後，整體發揮相當順暢。

這場比賽也是郭婞淳與教練洪萬庭首度合作參加亞奧運賽事，由於洪萬庭過去曾是同場競技的「學姐」，兩人過去甚至一同以選手身分在雅加達亞運一同為我國奪下1金、1銀，如今轉變角色搭配，也擦出不一樣的火花。

郭婞淳透露，賽前兩人曾就挺舉開把重量進行討論，教練原希望直接挑戰133公斤，但考量賽事戰略與穩定度，自己主動建議，「先穩住第一把把獎牌拿下來，再去衝擊銀牌」。

郭婞淳坦言，這場比賽對第一次帶隊參賽的洪萬庭來說壓力極大，從試舉重量到戰術抉擇都背負沉重責任。她笑說吃早餐時洪萬庭感到很焦慮還不斷叮嚀，自己雖然打趣回應「好了啦！」但也非常體諒教練的緊張心情。她感性表示，這是一次非常棒的合作經驗，看到學姐帶隊的辛苦，也相信這次的賽事經驗能讓彼此的合作默契在未來更加成熟。

面對北韓等新生代勁敵的崛起，郭婞淳展現沙場老將的自信與氣度，她透露，雖然賽前知道對方具備破紀錄的實力，但自己心中依然抱持著「我要當第一個試舉成功」的企圖心，並率先舉起平世界紀錄的抓舉107公斤。雖然最終挺舉衝擊138公斤試舉未能成功，有些可惜，但33歲的她仍以強悍的意志力咬牙完成比賽，用這面銅牌為今年的努力交出一份出色的答卷。

2026名古屋亞運 舉重 郭婞淳

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