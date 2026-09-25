亞運體操／好戰友喊話再一起努力 李智凱：唐嘉鴻回歸讓我願意堅持下去

「鞍馬王子」李智凱昨天在名古屋亞運體操鞍馬決賽意外錯過獎牌、無緣三連霸，經過一晚沉澱後，心情調適了不少，下一步先放眼下個月的世錦賽，對於未來的規畫還沒明確想法，但他也透露，會和隊友唐嘉鴻好好討論後再做決定。

李智凱昨天在鞍馬決賽沒有大失誤，招牌的湯瑪斯迴旋有超水準發揮，卻因為併腿迴旋沒能做到完美，沒能再次站上頒獎台，心碎走出鞍馬決賽賽場。

李智凱坦言，有沒有下一次亞運很難說，但現階段先準備下個月登場世錦賽，至於2年後的洛杉磯奧運？他笑說：「一步一步來，有消息再跟大家說。」

受限於這個體操周期計分方式改變，李智凱努力追趕比別人少練了10年的併腿迴旋，但昨天結果不如人意。「世界貓王」唐嘉鴻在場邊看了也很有感觸，並喊話「希望他可以跟我們一起努力、可以互相支持，往各大比賽的目標去走。」

聽到好戰友的這番發言，李智凱今天道出心裡話，「其實嘉鴻這兩年的回歸，也是讓我願意堅持下去的一個很重要的原因。」他指出，無論接下來怎麼走，都會和他好好討論再做出決定。

李智凱說：「畢竟大家從小一起長大、一起面對難題，然後一起學習、一起成長，是一個良性競爭。他也是成長的過程中很好的玩伴、很好的對手，現在又是一個好隊友，希望一起把這個環境變得更好，然後一起再營造更好的成績。」

昨晚鞍馬拚連霸失利後，李智凱指出，自己收到非常多的支持和鼓勵，「很多人都說從小看我長大，其實很感動。」起床後教練及隊友都告訴他，昨天的事已經過了，「這話可以說得很輕，但是心裡的那個石頭始終還是在那邊⋯⋯。」

而他重新調整心情，為今天的雙槓決賽做準備，雖然因出現失誤，以12.100分排名第8作收，他也認為是很好的學習，「雙槓說要角逐成績，其實不敢多想，就是來學習的，因為以往雙槓能進亞運的人，也是數一數二，幸運可以進到決賽已經很不容易了，就是來學習。」