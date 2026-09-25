快訊

亞運舉重／從隊友變師徒首戰就奪銅 郭婞淳笑稱：洪萬庭很焦慮

亞運棒球Live／王彥程5局被敲4安未讓對手越雷池 中華3:0領先中國

竹南鎮長參選人何秀綿等7人涉賄遭羈押 女兒貼文：今天是媽媽生日

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運體操／好戰友喊話再一起努力 李智凱：唐嘉鴻回歸讓我願意堅持下去

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
李智凱雙槓決賽排名第8。圖／資料照，中華奧會提供
李智凱雙槓決賽排名第8。圖／資料照，中華奧會提供

「鞍馬王子」李智凱昨天在名古屋亞運體操鞍馬決賽意外錯過獎牌、無緣三連霸，經過一晚沉澱後，心情調適了不少，下一步先放眼下個月的世錦賽，對於未來的規畫還沒明確想法，但他也透露，會和隊友唐嘉鴻好好討論後再做決定。

李智凱昨天在鞍馬決賽沒有大失誤，招牌的湯瑪斯迴旋有超水準發揮，卻因為併腿迴旋沒能做到完美，沒能再次站上頒獎台，心碎走出鞍馬決賽賽場。

李智凱坦言，有沒有下一次亞運很難說，但現階段先準備下個月登場世錦賽，至於2年後的洛杉磯奧運？他笑說：「一步一步來，有消息再跟大家說。」

受限於這個體操周期計分方式改變，李智凱努力追趕比別人少練了10年的併腿迴旋，但昨天結果不如人意。「世界貓王」唐嘉鴻在場邊看了也很有感觸，並喊話「希望他可以跟我們一起努力、可以互相支持，往各大比賽的目標去走。」

聽到好戰友的這番發言，李智凱今天道出心裡話，「其實嘉鴻這兩年的回歸，也是讓我願意堅持下去的一個很重要的原因。」他指出，無論接下來怎麼走，都會和他好好討論再做出決定。

李智凱說：「畢竟大家從小一起長大、一起面對難題，然後一起學習、一起成長，是一個良性競爭。他也是成長的過程中很好的玩伴、很好的對手，現在又是一個好隊友，希望一起把這個環境變得更好，然後一起再營造更好的成績。」

昨晚鞍馬拚連霸失利後，李智凱指出，自己收到非常多的支持和鼓勵，「很多人都說從小看我長大，其實很感動。」起床後教練及隊友都告訴他，昨天的事已經過了，「這話可以說得很輕，但是心裡的那個石頭始終還是在那邊⋯⋯。」

而他重新調整心情，為今天的雙槓決賽做準備，雖然因出現失誤，以12.100分排名第8作收，他也認為是很好的學習，「雙槓說要角逐成績，其實不敢多想，就是來學習的，因為以往雙槓能進亞運的人，也是數一數二，幸運可以進到決賽已經很不容易了，就是來學習。」

亞運 唐嘉鴻 李智凱 2026名古屋亞運 體操

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運體操／敗在併腿迴旋...李智凱三連霸夢碎落淚：感覺離很近卻很遠

亞運體操／「夢碎了，也醒了」 李智凱發文收拾情緒再出發

亞運體操／「亞運就像夢一場」 李智凱鞍馬無緣獎牌遺憾落淚

亞運體操／雙寶呼喊「爸爸」成最強動力 李智凱放眼單項再創佳績

相關新聞

亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

名古屋亞運游泳最後一天賽程，我國「蝶王」王冠閎晚間在男子200公尺蝶式決賽登場，最終他以1分55秒05奪下金牌，也是我國史上首面亞運游泳金牌。

亞運棒球Live／王彥程5局被敲4安未讓對手越雷池 中華3:0領先中國

亞運棒球超級循環賽，中華隊今晚由王彥程先發迎戰中國，預賽敗南韓已背負爭金輸不得壓力，捕手搭配蔡瑋泰。

亞運舉重／郭婞淳總和237公斤奪銅 連續三屆亞運有牌入袋

名古屋亞運我國舉重隊今天在女子57公斤級由陳冠伶拿下銅牌，也是代表隊首面獎牌後，女子61公斤級的郭婞淳也在晚間登場，最終他以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤奪下銅牌，也是舉重隊第二面銅牌。

亞運舉重／「嘿，這真的是我嗎？」 郭婞淳看到不一樣的自己續拚奧運

經歷了過去兩年訓練與成績上的停滯期，郭婞淳在今年一、二月備戰亞運選拔賽期間，逐漸找回身體與訓練的節奏，隨著困擾已久的腰傷獲得有效控制，郭婞淳在選拔賽後一路到亞運會前，展現出截然不同的心態與體能狀態。在今天於亞運奪銅後她笑稱，看到自己在訓練中不斷衝破瓶頸，連自己都忍不住讚嘆，「嘿，這真的是我嗎？」

亞運體操／唐嘉鴻單槓決賽掉槓失誤 第5作收無緣獎牌

「世界貓王」唐嘉鴻暌違8年再戰亞運，今天在競技體操男子單槓決賽壓軸登場，肩負我國代表團的奪金希望，可惜唐嘉鴻出現掉槓失誤，最終拿下13.466分排名第5，無緣個人亞運二金，本屆體操代表隊以男團一銅作收。

亞運體操／好戰友喊話再一起努力 李智凱：唐嘉鴻回歸讓我願意堅持下去

「鞍馬王子」李智凱昨天在名古屋亞運體操鞍馬決賽意外錯過獎牌、無緣三連霸，經過一晚沉澱後，心情調適了不少，下一步先放眼下個月的世錦賽，對於未來的規畫還沒明確想法，但他也透露，會和隊友唐嘉鴻好好討論後再做決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。