亞運舉重／郭婞淳總和237公斤奪銅 連續三屆亞運有牌入袋

名古屋亞運我國舉重隊今天在女子57公斤級由陳冠伶拿下銅牌，也是代表隊首面獎牌後，女子61公斤級的郭婞淳也在晚間登場，最終他以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤奪下銅牌，也是舉重隊第二面銅牌。

郭婞淳抓舉第一次試舉102公斤輕鬆舉起，儘管中國選手楊柳月與北韓選手朴真海仍未登場試舉，但郭婞淳仍是依照自己節奏於第二次試舉舉起105公斤，之後朴真海與楊柳月則是陸續挑戰過105與106公斤，郭婞淳則是在第三次試舉舉出107公斤為抓舉作收，一度追平世界紀錄。

不過朴真海在第三次試舉舉出109公斤，楊柳月則是在第二次試舉舉出110公斤後，第三次試舉挑戰112公斤也成功，在抓舉完後保持領先。

挺舉項目郭婞淳在首次試舉挑戰130公斤成功後，接下來兩次試舉挑戰138公斤都以失敗收場，不過在後方已無「追兵」的情況下，確定以總和237公斤奪下銅牌，至於楊柳月則是以抓舉112公斤、挺舉139公斤、總和251公斤摘金，朴真海則以248公斤拿下銀牌。

郭婞淳為台灣舉重隊再添第2面銅牌。特派記者陳正興／攝影

郭婞淳為台灣舉重隊再添第2面銅牌。特派記者陳正興／攝影

郭婞淳為台灣舉重隊再添第2面銅牌。特派記者陳正興／攝影

郭婞淳為台灣舉重隊再添第2面銅牌。特派記者陳正興／攝影