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亞運棒球／雙王牌王彥程首登板對戰中國 韓國媒體也感意外

聯合新聞網／ 綜合外電報導
王彥程先發對中國。圖／中華奧會提供
王彥程先發對中國。圖／中華奧會提供

韓華鷹亞洲外援王彥程，本屆亞運首度登板並非不是外界原先預期的對日本之戰，也不是後續可能的金牌戰，而是在超級循環賽首戰對中國隊掛帥先發，這樣的安排也讓韓國媒體感到意外。

韓國媒體報導指出，對已經帶著1敗進入超級循環賽的中華隊來說，眼前顯然\已經沒有輸球的空間，因此教練團決定推出最值得信賴的先發戰力。

王彥程本季繳出11勝6敗、防禦率3.97的成績，被視為本季KBO最具代表性的亞洲外援之一。也因為在韓職投出優異成績，他獲選進入中華隊。賽前外界原本一度預期，他將在B組預賽首戰對韓國先發，沒想到中華隊改派20歲業餘棒球投手林佾葳登板。

林佾葳當時面對韓國投出5局失1分的驚奇好投，但打線完全遭到韓國王牌郭彬封鎖，最終以0：5落敗，以B組第2名、2勝1敗成績晉級超級循環賽，並且必須帶著對韓國的1敗進入下一階段。

中華隊總教練湯登凱在小組賽賽前訓練時，曾談到王彥程的使用限制。他當時表示：「韓國一定知道王彥程有哪些限制，因為韓華曾和我們針對王彥程登板相關條件進行討論，韓華也一定會把資訊提供給韓國代表隊。我們不害怕這些部分，我們只是按照自己訂下的規則往前走。」

先前也有報導提及，王彥程沒有在首戰先發，主要是因為中華隊與韓華球團在投球數與投手保護方面有協議，因此教練團必須更謹慎安排他的登板時機。

韓媒指出，中華隊如果在對中國隊一戰吞敗，幾乎等同失去晉級金牌戰機會。正因如此，教練團把超級循環賽首戰重任交給王彥程，希望他有效壓制對方打線，確保爭取決賽門票的希望。

不過，王彥程在中國戰先發後，也代表他與韓國打者正面對決的可能性幾乎消失。即便進入金牌戰；但王彥程25日已經登板，僅休息1天後不太可能再度先發。因此，韓媒指出，若兩隊真的在決賽碰頭，被視為「韓國殺手」的林昱珉，被認為很可能成為中華隊在金牌戰的先發人選。

2026名古屋亞運 棒球 王彥程

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