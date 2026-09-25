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亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

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亞運游泳／王冠閎200蝶摘金 我國亞運男子游泳史上首金

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
王冠閎在名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽以1分55秒05奪金，為我國拿下史上首面亞運游泳金牌。
王冠閎在名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽以1分55秒05奪金，為我國拿下史上首面亞運游泳金牌。

名古屋亞運游泳最後一天賽程，我國「蝶王」王冠閎晚間在男子200公尺蝶式決賽登場，最終他以1分55秒05奪下金牌，也是我國史上首面亞運游泳金牌。

王冠閎上屆杭州亞運在男子200公尺蝶式拿下銀牌，也是繼指導教練黃智勇後，我國相隔25年再於亞運站上頒獎台的男子泳將，而今年王冠閎也再度征戰名古屋亞運，在今天上午登場的200公尺蝶式預賽中以1分59秒40的分組第一名、總成績第2名晉級到晚間的決賽。

決賽王冠閎則是排在第5水道，隔壁道正式預賽游出所有選手最佳成績1分59秒28的中國大陸選手王曦喆，前100公尺王冠閎一度暫居第1名，前150公尺結束王冠閎依舊保持領先，最終以1分55秒05奪下金牌，也是我國游泳史上首面亞運金牌。

亞運 王冠閎 名古屋 2026名古屋亞運 游泳

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